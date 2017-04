„Total genial“: Musical über Joseph

Lüdenscheid - Rund 20 junge Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Oberrahmede wollen in der Woche nach Ostern das Kindermusical „Joseph – wenn Träume wahr werden“ mit Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren einstudieren. Erste Vorbereitungen für das „Total Genial“-Projekt trafen sie bei einem Planungstag im Kirchenhaus Oberrahmede.

Das Leitungsteam, bestehend aus Thorben Hohmann, Marie Thiessies und Maeva Striewski, gibt nur den Rahmen für die Handlung vor, die sich um die biblische Geschichte von Joseph und seinen Brüdern dreht. Jetzt gilt es, die Spielszenen zu den einzelnen Episoden aus Josephs Leben zu schreiben, die Lieder zu verfassen und sich Gedanken über die Kulissen zu machen. Maeva Striewski übernimmt zusammen mit Markus Opderbeck die musikalische Leitung und wird gemeinsam mit weiteren jungen Mitarbeitern auch die Spielszenen und die Songs mit den Kindern einstudieren, denen sie eine Menge Spaß verspricht. Die Band muss sich noch formieren.

Kinder, die nicht als Akteure oder Sänger auftreten möchten, können beim Erstellen des Bühnenbildes mithelfen oder etwas anderes machen, das ihren Fähigkeiten entspricht. Anmeldungen sind noch möglich. Wer mitmacht, sollte Hausschuhe mitbringen und in Kleidung antreten, die schmutzig werden darf. Von Mittwoch, 19., bis Freitag, 21. April, wird es im Kirchenhaus und in der Kirche Oberrahmede richtig rundgehen, wenn die Mädchen und Jungen dort jeweils von 11 bis 18 Uhr zum Singen, Tanzen, Schauspielern, Kulissen-Bauen, Malen und anderen kreativen Aktivitäten zusammenkommen. Der Generalprobe am Samstag, 22. April (ab 10 Uhr) schließt sich dann um 15.30 Uhr die erste Aufführung in der Kirche an. Im Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag ab 10 Uhr präsentieren die Kinder dann noch einmal die Lieder des Musicals. Die mitwirkenden Kinder treffen sich dann bereits um 9.30 Uhr.

Der Kostenbeitrag für Material und Verpflegung beträgt 6 Euro pro Kind. Anmeldungen werden noch von Thorben Hohmann unter Tel. 01 57 /74 57 25 21 oder per E-Mail an totalgenialanmeldung@gmail.com entgegengenommen.