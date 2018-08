Festival-Bühne steht im Kulturhausgarten

Lüdenscheid - Die Überdachung steht, die Bühnenelemente können kommen: Im Kulturhauspark hat das Kult-Park-Team um Veranstalter Oliver Straub mit dem Aufbau der großen Kult-Park-Bühne den Startschuss für das zweite Drittel des Festivals gegeben.

An den kommenden beiden Wochenende geben sich hier die Top-Acts des Festivals quasi das Mikro in die Hand. Den Anfang macht am Donnerstagabend die John-Porno-Band, alte Bekannte im Reigen der Kult-Park-Bands und immer ein Garant für einen rockig-atmosphärischen Abend. Das Konzert beginnt gegen 19 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro an der Abendkasse.

Das Kult-Park-Festival ist „Kulturförderung und eine gute und wichtige Veranstaltung für den Märkischen Kreis, die 2016 mit vielen Unterstützern aus Industrie und Handel ins Leben gerufen wurde. Ich selber bin, um die Aktionen in unserer Stadt zu unterstützen, auch sehr aktiv und sitze ehrenamtlich im Kulturbeirat, Altstadtbeirat und im Lenkungskreis Innenstadt“, sagt Veranstalter Oliver Straub.

Am Freitagabend singt zunächst Mannameer, anschließend ist die Bühne frei für die „Closer Tour“ von Fools Garden, die ihre neue CD im Gepäck haben. „Spätestens seit dem Fools-Garden-Konzert im August 2017 ist der Kult-Park ein weiteres Aushängeschild für den Märkischen Kreis. Durch das einzigartige Konzept werden alle Musikrichtungen bedient und Kultur in Kreis gefördert. Somit gewinnt das ganze Umland zusätzlich an Attraktivität“, so Straub.

Am Samstag ab 19 Uhr tritt nach dem Auftakt durch Edy Edwards die Band Extrabreit auf. Beginn der Gesamtveranstaltung ist um 19 Uhr. Das Gelände ist groß, insofern gibt es noch Karten. Sie kosten je Veranstaltung für Freitag und Samstag an der Abendkasse 25 Euro. Umziehen aufgrund von Regen, sagt Straub, ist „keine Option. Man kann Konzerte wie Fools Garden oder Extrabreit nicht mal eben ins Eigenart verlegen.“ Allerdings verspricht die Wettervorhersage auch für bei Abende bestes August-Wetter.

Im Anschluss an die Top-Acts zieht das Festival ab dem 16. August wieder zurück zum Sternplatz. Neu im Kult-Park ist dann die Formation Seven Hills Blend, die dort spielen wird. Ihr folgen Bands wie Radionative, Startblock oder auch Skylight. Abschluss ist am Samstag, 1. September, mit kultureller Vielfalt. Dann präsentiert sich der Verein „Wir hier“ mit viel Informationen und jeder Menge Musik auf dem Sternplatz.