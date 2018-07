Sechs Kipplaster in der City: 150 Tonnen Sand für den Ritterspielplatz

Lüdenscheid - 150 Tonnen körniger Rheinsand, verteilt auf sechs Kippsattel-Laster: Die Laster-Fahrer aus Dortmund mussten sich am Donnerstag im Vormittagslieferverkehr vorsichtig ihren Weg durch die Fußgängerzone bahnen. Ihr Ziel: die Parkpalette Turmstraße.

Dort findet am Wochenende im Rahmen des 7. Graf-Engelbert-Festes die Rittershow statt. Der Sand bereitet den Boden für Pferde und Reiter.

„Wo geht’s hier zur Beach-Party?“ – Willi Lüer muss sich als erster Fahrer auf unbekanntes Terrain vorwagen. Wofür der Sand ist, weiß er gar nicht genau. Hinter ihm, auf dem Sternplatz, warten weitere Kollegen. Die hoffen, dass der Willi den Weg schon machen wird – vorbei an Lieferfahrzeugen und Privatwagen, an ersten Passanten und der Eiscafé-Parzelle rechts. Er weiß, wohin er muss: „Den Berg hoch, dann an der Kirche rechts.“

Überraschungen vor Ort ist der altgediente Profi gewohnt: „Das wird am Schreibtisch verhandelt, dann kommt man an der Baustelle an und sagt: ‘Mmmhh’.“ Lüdenscheid ist ein Mmmhh-Einsatz. Aber Willi, der vor 32 Jahren als Busfahrer angefangen hat, bleibt ruhig. Kollegin Heike Nowak ist da schon etwas nervöser. „Willi, dat iss doch’n Scherz“, sagt sie und blickt die Innenstadt hoch. Lächeln kann sie trotzdem noch, im Team klappt eben alles: „Du wartest gleich auf mich, ich find’ hier nie wieder ‘raus.“ Sie fährt seit 26 Jahren Laster, und natürlich geht am Ende alles glatt.

Aber die wahre Feinarbeit mit 14,50 Metern Länge steht noch bevor. Während Willi haarscharf an Außenspiegeln vorbei das Stern-Center passiert und bergauf lenkt, setzt sich von der Seite ein Kollege vor ihn. Der hatte sich erst verfahren und jetzt eine Abkürzung gefunden. Er biegt schon vor der Kochschule ein, während der kleine Konvoi noch die Wilhelmstraße hochfährt. Den Kollegen gibt das Zeit, das Rangiermanöver fachmännisch zu kommentieren.

„Da ‘rein will er vorwärts, und wo will er dann hin!?“ – “Da ‘raus“, sagt Willi und schaut sich das Hin und Her genau an. Vorwärts auf den Hangparkplatz, Sand abladen, zurücksetzen, die Autos beachten, deren Fahrer die Sperrung nicht auf dem Plan hatten und noch „mal eben“ dazwischen durchfahren wollen. Im Führerhaus springt die Temperatur auf 30 Grad. Jetzt macht der Pferdetransporter von Heimdalls Erben die Zufahrt dicht und bringt zwei Schecken ins mittlere Parkdeck, wo Ställe vorbereitet sind.

Der erste Laster ist durch, fährt vorwärts an der Kochschule vorbei und zwischen Bushaltestelle und Erotik-Shop endlich wieder ‘raus aus der Fußgängerzone auf die Hochstraße. Es ist noch vor elf Uhr. Perfekt. Das sahen nicht alle Anwohner so. „Mit einem habe ich mich schon gehabt“, seufzt Fahrer „Indi“ Jelinek, der früher immer Indianer werden wollte und deshalb seinen richtigen Vornamen nicht mehr braucht. Stattdessen ist er Mittelalter-Fan geworden und kommt „bestimmt am Wochenende wieder“. Auch Willi, der Dortmunder, hat bei der Stadt-Tour vieles gesehen, was ihm gefallen hat. Er will ebenfalls wiederkommen – mit kleinerem Auto: „Lüdenscheid ist ganz schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier doch so viel gibt.“