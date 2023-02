Tonne statt Sack: STL will bei Pannen schnell Abhilfe schaffen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Gelbe Tonnen, bereit zur Auslieferung: Bis Ende März sollen in Lüdenscheid 19 900 Behälter verteilt sein. © STL

Lüdenscheid führt die Gelben Tonnen ein. 7000 sind im Stadtgebiet bereits verteilt. Bis Ende März sollen es 19.900 sein. Wenn Probleme auftreten, ist der STL um zügige Abhilfe bemüht.

Lüdenscheid – Bis Ende März soll es in Lüdenscheid übers gesamte Stadtgebiet verteilt 19.900 Gelbe Tonnen geben. Mit der Einführung des neuen Systems für die Entsorgung von Leichtverpackungen hat sich die Stadt auf den sauberen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Weg gemacht. Ein Weg, der nicht immer problemlos ist. STL-Chef Andreas Fritz ist gleichwohl zufrieden bisher, auch wenn es noch an der einen oder anderen Stelle hakt.

„Wir haben rund 200 Rückmeldungen bekommen bisher“, sagt Fritz. Der häufigste Grund war ein überaus trivialer: Die gelieferten Gelben Tonnen schlossen nicht richtig, der Deckel stand hoch. „Leider ist das so, aber das legt sich“, sagt Fritz, „es liegt daran, dass die Behälter nach der Produktion übereinander gestapelt werden. So verzieht sich der Kunststoff leicht, doch nach einiger Zeit gibt sich das, dann schließt der Deckel wieder.“



Die Gelben Tonnen werden von der Siegener Firma Schäfer produziert und auch direkt ausgeliefert. „Die Firma arbeitet stur die Liste ab, die wir ihr vorgeben“, sagt Fritz. Bislang sind 7000 Gelbe Tonnen im Stadtgebiet verteilt worden, in dieser Woche war der Bereich Wehberg und Gevelndorf dran. „Bis Ende März sollte alles durch sein, da liegen wir gut im Zeitplan“, stellt Fritz fest.



Tonne statt Sack: STL will bei Pannen schnell Abhilfe schaffen

Und wenn doch einmal etwas nicht so klappt wie gewünscht? Ein Bürger, der etwas abgelegen in einem Privatweg in der Nähe der Christuskirche wohnt, berichtet, dass er keine Gelbe Tonne erhalten habe. Wahrscheinlich, weil die ausliefernde Firma das Grundstück nicht gefunden hat. Ein Mehrfamilienhaus hat die Gelben Tonnen in falscher Größe geliefert bekommen. „In diesen Fällen wird dann nachgearbeitet“, sagt Fritz, „dann werden falsche Tonnen abgeholt oder neue geliefert. Es gibt ja auch Rückmeldungen, dass ein Behälter zu groß oder zu klein ist. Und es gibt Fälle, in denen schon Behälter vorhanden sind, weil der Kunde sie vielleicht nach einem Umzug mitgebracht hat.“



Der Kunde aus dem Privatweg hat nachgehakt beim STL, aber keine Hilfe erhalten. Der damit konfrontierte Fritz versteht das nicht und kümmert sich direkt persönlich. „Er hat die für sein Haus zugedachten Behälter gefunden und konnte sie anhand der Aufkleber seinem Objekt eindeutig zuordnen“, stellt Fritz wenig später zufrieden fest. Problem gelöst. Die Umstellung bringt viele Fragen mit sich – zusätzliche Unzufriedenheit braucht der STL-Chef nicht, im Gegenteil: Die Gelben Tonnen sollen die Situation gegenüber den Gelben Säcken, die bisher das Stadtbild verschandelten, verbessern. Für die Stadt, den STL und die Bürger.



Der STL liefert deshalb mit jeder einzelnen Gelben Tonne auch einen Flyer aus, auf dem zum einen genau steht, was in die Gelben Tonnen gehört und was nicht. Zum anderen ist ein QR-Code hinterlegt, mit dem der Bürger die Termine für die nächsten Leerungen (geleert wird im Vier-Wochen-Takt) erfahren kann. Kurzum: Es läuft weitgehend gut. Und auch die individuellen Wünsche werden irgendwann befriedigt werden können, da ist Fritz sicher. „Der eine kommt gut mit der Größe seines neuen Behälters zurecht, der andere nicht“, sagt Fritz, „das ist ganz normal, das sind Erfahrungswerte.“ Wo es nicht passt, wird nachgebessert werden, wenn die erste große Auslieferungsrunde vorbei ist und wieder Zeit dafür da ist.



Auf dem Weg zu nachhaltigen Lösungen wird man nie am Ziel sein, aber Etappenziele werden erreicht. Das erste steht für Ende März in Aussicht.