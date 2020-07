Tomahawk-Steak und Bifteki: Neues Restaurant in der Pöppelsheimer Mühle

Lüdenscheid – Griechische und internationale Spezialitäten und Weine werden ab sofort in der ehemaligen Pöppelsheimer Mühle serviert. Dort hat "Stratos Restaurant & Weinbar" eröffnet.

Mit Spezialitäten aus der griechischen und internationalen Küche sowie einer ebensolchen Auswahl an Weinen wollen Dimitrios und Agnieszka Mihalitslis ab sofort ihre Gäste in der neu eröffneten Gaststätte „Stratos Restaurant & Weinbar“ an der Talstraße 106 verwöhnen.

Der Name des Restaurants kommt nicht von ungefähr: Der Familie von Inhaber Dimitrios Mihalitslis gehört der Lüdenscheider Imbiss Stratos an der Schlachthausstraße 2, wo Mihalitslis selbst jahrelang mitarbeitete. „Wir wollten etwas ähnliches machen, aber doch in eine andere Richtung gehen“, sagt Mitinhaberin Agnieszka Mihalitslis.

Neues Restaurant in der Pöppelsheimer Mühle: Kulinarisches und Wein

Bereits im September 2019 hätten sie sich auf die Suche gemacht und erfahren, dass das ehemalige Restaurant Pöppelsheimer Mühle an der Talstraße geschlossen ist. „Wir haben die Entscheidung schnell getroffen, das ist jetzt unser Herz“, sagt Agnieszka Mihalitslis.

Nach größeren Renovierungsarbeiten und einigen corona-bedingten Verzögerungen haben sie Restaurant und Weinbar nun eröffnet. „Wir bereiten alles frisch zu, bei uns gibt es griechische Küche, aber eine besondere. Wir haben viele warme Vorspeisen, aber natürlich auch griechische Gerichte wie Souvlaki und Bifteki im Angebot, ebenso Steaks (auch Tomahawk) und Risotto. Außerdem bieten wir unseren Gästen eine Auswahl an Weinen und werden dafür von Tropf&Krümel beliefert.“