Toilettenmangel in Lüdenscheid mit Folgen: „Buschpinkeln ist nicht gut“

Von: Thomas Krumm

Der Mangel an öffentlichen Toiletten in Lüdenscheid sorgte vor vier Jahren für Handgreiflichkeiten und ein jahrelanges Verfahren. Nun wurde es eingestellt.

Lüdenscheid – Es gibt in Städten nur wenige öffentliche Toiletten. Dieses Problem stand am Beginn eines Geschehens und eines daraus erwachsenen Strafverfahrens, das das Amtsgericht Lüdenscheid jahrelang beschäftigt hat. Nun konnte eine von drei Akten geschlossen werden. „Ein Verfahren, das vier Jahre alt ist, muss auch mal zu Ende gehen“, stellte Richter Thomas Kabus fest.

Die Geschichte begann am 15. August 2019 in der Nähe des Penny-Marktes an der Heedfelder Straße mit einer dringenden Notdurft des damals 35-jährigen Angeklagten. „Ich bin zum Busch“, fasste er seine damalige Lösung des Problems knapp zusammen.

Das Wildpinkeln eines Mannes endete vor vier Jahren mit Handgreiflichkeiten. © Rolf Poss/Imago

Der spätere Hauptbelastungszeuge kam auf einem Elektro-Scooter vorbei und stellte das Fahrzeug ab. Dann soll der Zeuge dem Angeklagten angeblich in den Hintern getreten und ihm sein ungebührliches Verhalten vorgeworfen haben.

Worte wie „Halt die Fresse“ sollen in beide Richtungen gefallen sein, bevor die Fäuste flogen. „Ich hab’ ein paar gekriegt, er hat ein paar gekriegt“, fasste der in keiner Weise vorbestrafte Angeklagte das Geschehen zusammen. Nach der Keilerei habe auch er den „Knöchel blau“ gehabt.

Ein weiterer Zeuge, gegen den ebenfalls ermittelt wurde, habe sich lediglich bemüht, die Kontrahenten auseinander zu ziehen, erklärte der Angeklagte und räumte zusammenfassend ein: „Buschpinkeln ist nicht gut.“

Vier Jahre altes Verfahren wird eingestellt

Richter Thomas Kabus hatte sich vor der Verhandlung redlich bemüht, den Hauptbelastungszeugen, der schon einmal säumig gewesen war, in den Gerichtssaal bringen zu lassen. Die Polizei hatte ihn jedoch nicht gefunden. Die Verlesung eines polizeilichen Vernehmungsprotokolls ersetzte seine Aussage.

2019 bestätigte er die Angaben des Angeklagten im Wesentlichen: Die Fäuste seien geflogen, und anschließend seien die beiden Beschuldigten in Richtung der Kirche Maria Königin geflüchtet. Laut Anklage hatte er nach der Schlägerei unter anderem eine Platzwunde an der Stirn.

Vermutlich war damals zufällig eine Polizeistreife in der Nähe, sodass die Beamten sehr schnell die Verfolgung der Frevler aufnehmen konnten.

Richter Thomas Kabus war wenig geneigt, eine „Situation, die wir seit vier Jahren vor uns herschleppen“ in einer weiteren Strafsitzung erneut zu bearbeiten. Auch der Angeklagte, Rechtsanwalt Dominik Petereit und die Staatsanwältin stimmten einer Einstellung dieses Verfahrens zu – ohne irgendwelche Auflagen.

Was aus den beiden anderen Strafverfahren wird, ist offen: Das Verfahren gegen den angeblichen Mittäter bei der „gemeinschaftlichen Körperverletzung“ ist noch nicht eingestellt. Und auch gegen den Hauptbelastungszeugen wurde ermittelt: Sein Elektro-Scooter hatte laut Polizei keinen Versicherungsschutz.

