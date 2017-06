Tötungsversuch? 30-Jährige im Fokus der Staatsanwaltschaft

+ © dpa © dpa

Lüdenscheid - Eine 30-jährige Lüdenscheiderin ist vier Jahre nach einem vermeintlichen Tötungsversuch in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten. Die Behörde hat in dieser Woche einen Haftbefehl gegen die Frau beantragt. Der Haftrichter am Amtsgericht setzte die Beschuldigte aber auf freien Fuß.