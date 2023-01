Tödlicher Unfall mit MVG-Bus: 84-Jähriger gerät unter Fahrzeug und stirbt

Von: Tobias Lawatzki

Ein Bus der MVG hat am Samstag einen 84-Jährigen erfasst. Der Mann starb kurz darauf. (Symbolbild) © Archivfoto

Bei einem Unfall mit einem Bus ist ein 84-jähriger Lüdenscheider gestorben. Er war offenbar zuvor hinter dem Fahrzeug gestürzt und dann erfasst worden.

Lüdenscheid - Ein 84-Jähriger ist am Samstagvormittag unter einen Bus geraten und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 9.11 Uhr an einer Haltestelle an der Sauerfelder Straße in Lüdenscheid.

Demnach war der Mann unmittelbar hinter dem Linienbus der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) auf die Straße gestürzt - laut Zeugen wohl nicht durch eine Berührung mit dem Bus. Als die Fahrerin unmittelbar danach „aufgrund einer ungünstigen Parkkonstellation“, wie sie angab, ihren Bus ein Stuck zurücksetzte, erfasste sie den Lüdenscheider mit dem Heck.

Tödlicher Busunfall in Lüdenscheid: 84-Jähriger stirbt im Klinikum

Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Trotz Reanimationsversuchen starb der 84-Jährige kurze Zeit später im Klinikum Lüdenscheid.

Die Feuerwehr hatte zuvor den Mann unter dem MVG-Bus befreit. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum unterstützte die Spurensicherung am Unfallort. Der Bus wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Sauerfelder Straße vorübergehend gesperrt.

Tödlicher Busunfall in Lüdenscheid: Polizei sucht Zeugen

Warum der Mann stürzte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter 02351/9099-0 melden sollen.

