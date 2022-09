Tödlicher Unfall auf A45-Umleitung: Das sagen Wissing, Wüst und Krischer 

Politiker nehmen Stellung zu tödlich verunglücktem Motorradfahrer

+ © Cornelius Popovici Blumen, eine Kerze und ein Engel erinnern an der Unfallstelle an den verstorbenen Motorradfahrer. Nun nehmen auch hochrangige Politiker auf Nachfrage Stellung. © Cornelius Popovici

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Motorradfahrer auf der A45-Umleitungsstrecke am vergangenen Wochenende äußern sich auf Nachfrage unserer Zeitung nun auch hochrangige Politiker dazu.

Lüdenscheid - Nach dem tödlichen Unfall, bei dem am 10. September ein Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein von einem ausländischen Lkw erfasst wurde und noch an der Unfallstelle verstarb, hatte unsere Zeitung beim Bundesverkehrsministerium von Volker Wissing, beim NRW-Verkehrsministerium von Oliver Krischer und bei der NRW-Staatskanzlei von Ministerpräsident Hendrik Wüst um Stellungnahmen gebeten. Wir dokumentieren sowohl die Fragen als auch die Antworten.

Volker Wissing (FDP)

Wie bewertet das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) den ersten tödlichen Unfall, der unmittelbar mit der Verkehrssituation aufgrund der A45-Sperrung in Verbindung zu setzen ist? Was ändert sich für das BMDV durch den tödlichen Unfall in der Bewertung der Verkehrssituation rund um Lüdenscheid?

Beide Unfallgegner sind dem Durchgangsverkehr zuzurechnen, die Forderung nach einem Durchfahrtsverbot für den Durchgangsverkehr für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen wird schon seit Längerem aus der Lüdenscheider Bevölkerung erhoben. Wieso ist es bislang nicht möglich, ein Durchfahrtsverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr zu erlassen?

Ist der tödliche Unfall Anlass für den BMDV, ein Durchfahrtsverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr einzuführen? Was müsste dafür passieren?

Die zusammenhängende Antwort des BMDV: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die konkreten Umstände, die am 10. September 2022 zu einem tödlichen Unfall in Lüdenscheid geführt haben, dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) nicht bekannt sind. Eine Analyse des Unfallhergangs bleibt den Polizeibehörden vorbehalten.

Ziel ist es, den Durchgangsverkehr auf der Umleitungsstrecke in Lüdenscheid weiter zu reduzieren und Lüdenscheid insbesondere vom Schwerlastverkehr zu entlasten. Das BMDV ist dazu mit der Stadt Lüdenscheid als der zuständigen Verkehrsbehörde, der Autobahn GmbH des Bundes sowie dem Land Nordrhein-Westfalen in engen Abstimmungen, um dem aktuellen Verkehrs- und Unfallgeschehen angepasste verkehrsbeschränkende Maßnahmen vorzubereiten. Wir halten Sie hierzu gerne auf dem Laufenden.

Hendrik Wüst (CDU)

Wie bewertet der Ministerpräsidenten den ersten tödlichen Unfall, der unmittelbar mit der Verkehrssituation aufgrund der A45-Sperrung in Verbindung zu setzen ist? Was ändert sich für den Ministerpräsidenten durch den tödlichen Unfall in der Bewertung der Verkehrssituation rund um Lüdenscheid?

Die Antwort der Staatskanzlei NRW: Der Verkehrsunfall zeigt, dass die Sperrung der Talbrücke Rahmede für die Menschen und die Wirtschaft in Lüdenscheid und Umgebung, aber auch für alle Pendlerinnen und Pendler, in vielerlei Hinsicht nicht nur eine Belastung ist, sondern auch vielerlei Gefahren birgt – für Anwohnerinnen und Anwohner und alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Es gilt weiterhin, die Belastungen durch die Sperrung so gering und so kurz wie irgend möglich zu halten. Der durch die Sperrung der A45 betroffenen Region kann nachhaltig nur durch den Ersatzneubau der Rahmede-Talbrücke durch die zuständige Autobahn GmbH des Bundes geholfen werden. Daher unterstützt die Landesregierung diesen Prozess des Wiederaufbaus kontinuierlich mit dem Ziel, konkrete Vorschläge für dessen Beschleunigung zu erarbeiten und auszuschöpfen.

Oliver Krischer (Grüne)

Beide Unfallgegner sind dem Durchgangsverkehr zuzurechnen, die Forderung nach einem Durchfahrtsverbot für den Durchgangsverkehr für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen wird schon seit Längerem erhoben. Die Autobahn GmbH verweist auf eine Allgemeinverfügung des Landes NRW, die es ihr untersagt, ein Durchfahrtsverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr auf Bedarfsumleitungen zu erlassen. Was steht darin, was ein Durchfahrtsverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr verhindert?

Ist der tödliche Unfall Anlass für den Verkehrsminister, die Allgemeinverfügung so zu ändern, dass ein Durchfahrtsverbot für den LKw-Durchgangsverkehr möglich ist? Wie will der Verkehrsminster die Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer auf der A45-Umleitungsstrecke reduzieren?

Die zusammenhängende Antwort des NRW-Verkehrsministeriums: Als Reaktion auf den Unfall - und unabhängig von den derzeitigen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen über die genau Unfallursache werden die Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises, die Stadt Lüdenscheid als Straßenverkehrsbehörde und der Landesbetrieb Straßenbau zeitnah im Rahmen einer Sondersitzung der Unfallkommission über die Unfallursache und etwaige Gegenmaßnahmen beraten.

Auf Basis der bundeseinheitlichen und für die Straßenverkehrsbehörden bindenden StVO und der zugehörigen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) sind auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken U16 und U39 Fahrverbote für Lkw nicht zulässig und können deshalb von der örtlichen Straßenverkehrsbehörde, der Stadt Lüdenscheid, nicht angeordnet werden. Nach den Erläuterungen zum Verbot des Lkw-Durchgangsverkehrs mit Zeichen 253 und dem Zusatzzeichen „Durchgangsverkehr“ sind Fahrten auf diesen Strecken ausdrücklich von solchen Fahrverboten ausgenommen (lfd. Nr. 30.1 der Anlage 2 zur StVO).

Das bedeutet, dass die vor Ort geforderten Durchfahrtsverbote erst nach einer Änderung der StVO angeordnet und etwaige Verstöße geahndet werden könnten. Für die Änderung der StVO ist der Bund zuständig. Dem Bund ist diese Problematik nach Hinweisen des MUNV des Landes NRW bekannt. Darüber hinaus dürfen wir auf den Forderungskatalog zur A45 verweisen, den Minister Krischer beim Treffen mit Bundesminister Wissing übermittelt hat