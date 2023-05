Tödliche Schüsse: Innenstadt-Händler fürchten Jugendbanden

Von: Fabian Paffendorf

Bis in den späten Abend hinein haben Polizisten den Tatort am Sauerfeld sowie den Fundort des schwer verletzten 24-jährigen Lüdenscheiders, der später an einer Schussverletzung im Krankenhaus starb, nach Spuren untersucht. © Popovici

Die Gewerbetreibenden der Lüdenscheider Innenstadt fühlen sich unsicher. Mehrere beschreiben ein Klima der Angst, das schon seit längerer Zeit in der City vorherrsche. Schuld daran, seien Jugendbanden, zu deren Mitgliedern sie auch die Todesschützen vom Sauerfeld zählen.

Lüdenscheid – Am helllichten Tag wird in der Innenstadt ein Mensch niedergeschossen. Das Szenario, das einige Lüdenscheider, die schon länger den rasanten Niedergang der Bergstadt predigen, mehrfach heraufbeschworen hatten, ist am Montagnachmittag bittere Realität geworden. Der tödliche Schuss auf einen 24-Jährigen in der Unterführung am Sauerfeld war am Dienstag bei den Innenstadthändlern und -gastronomen in Lüdenscheid das alles bestimmende Thema. Aber längst nicht jeder möchte auch seinen Namen in der Zeitung lesen. Zu groß ist bei einigen die Angst, dass jene Jugendgruppen, die sie dem Umfeld der beiden Tatverdächtigen der jetzigen Bluttat (15 und 18 Jahre alt) zurechnen, es auch auf sie absehen könnten.

„Das geht nun schon anderthalb oder zwei Jahre so. Zumeist nach 16 Uhr rotten sich hier vor unseren Läden Gruppen zwischen sechs und zehn Jugendlichen zusammen“, erzählt ein Händler der Wilhelmstraße. Ganz ungeniert würden die „südländisch aussehenden“ Jugendlichen mit Drogen dealen und mitunter auch offen mit Messern und Teleskopschlagstöcken hantieren.

Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren verbreiten Schrecken

„Zwischen 13 und 18 Jahre sind die vielleicht, aber man hat Angst, die zu verscheuchen oder was zu sagen. Entweder kriegt man nachher was von denen auf den Deckel, oder die lassen es an unserem Laden aus“, sagt der Einzelhändler, der laut eigenen Angaben diese Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht habe. Ein anderer Einzelhändler aus der direkten Nachbarschaft, der ebenfalls anonym bleiben möchte, bestätigt, dass man längst um die eigene Sicherheit und die der Kunden fürchte. „Die Stadt ist am Ende. Was soll man sonst noch dazu sagen? Wir haben hier längst Klein-Chicago auf den Straßen“, meint er und fügt hinzu, dass seinem Eindruck nach „da ein Bandenkrieg läuft“. Das müssten auch alsbald Menschen einräumen, die seiner Auffassung nach seit langer Zeit immer nur wegschauten.

Auch Ronja Eick von „Szenario“ an der vorderen Corneliusstraße beklagt, dass es zunehmend schlimmer geworden sei im Stadtkern. „Wir Händler haben Angst, unsere Kunden trauen sich auch kaum noch ab dem späten Nachmittag in die Stadt“, sagt Eick. Als Gewerbetreibende habe man so viele Auflagen der Stadt zu erfüllen, aber auf der anderen Seite könne sie nicht verstehen, dass vonseiten der Politik und Verwaltung nicht härter durchgegriffen werde gegen jene, die ein Klima der Angst in der Innenstadt verbreiteten.

„Nach dem, was am Montag passiert ist, sollte man sich Gedanken machen, ob man abends wirklich noch durch die Innenstadt laufen möchte“, meint Rocky Della Fera vom „L’Aperitivo“ am Rosengarten. Auch er habe schon unangenehme Erfahrungen mit den Jugendgruppen gemacht. „Aber man überlegt sich zweimal, ob man die auf eigene Faust vertreiben will.“ Zu groß sei die Gefahr, dass einer aus der Gruppe plötzlich ein Messer oder gar eine Schusswaffe zücken könnte.

Innenstadt habe sich massiv gewandelt

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Innenstadt gewandelt. Die Lüdenscheider fürchten um ihre Sicherheit, es kommen viel weniger auf die Wilhelmstraße als früher“, sagt Roger Ziyadah, Inhaber des Friseursalons Le Maestro. Man merke kaum noch, dass über 70 000 Menschen in Lüdenscheid lebten, die Innenstadt sei zum Teil wie ausgestorben an Nachmittagen. Es gebe zahlreiche Probleme, die die Gewerbetreibenden der Stadt hätten. Die Jugendbanden wären „nur der Tropfen auf dem eh schon heißen Stein“.

Arnd Nitsch teilt die Auffassung der anderen Gewerbetreibenden nicht. In seinem Lottoladen am Sternplatz habe es bisher keine Probleme gegeben, wie sie die anderen beschreiben. „Was am Montag am Sauerfeld oder auch im vergangenen Jahr auf der Kirmes passiert ist, das sind Spitzen von Gewalt, die wir wahrnehmen. Das ist bedauerlich und schlimm, aber das ist kein Problem, das Lüdenscheid nur allein hat“, sagt Nitsch.