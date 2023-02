Tod eines Spielerberaters: „Was war er eigentlich für ein Mensch?“

Von: Olaf Moos

Teilen

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli mit ihrem 24-jährigen Mandanten. Der Angeklagte schweigt noch zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. © Olaf Moos

Die Klärung der Hintergründe, vor denen der Fußballer ums Leben kam, gestaltet sich für das Schwurgericht noch schwierig. Der Angeklagte, der am Mittwoch im Gerichtssaal festgenommen wurde und seitdem in U-Haft sitzt, hatte über seine Verteidigerin Lisa Chiarelli für Freitag eine Aussage angekündigt. Doch er schweigt weiter.

Lüdenscheid - Also tragen die Richter am zweiten Prozesstag mühsam Indizien zusammen. Im Mittelpunkt steht die Suche nach Erkenntnissen über die Lebensgewohnheiten des Getöteten. Die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen stellt bei der Vernehmung von fünf Zeugen immer wieder die Frage: „Was für ein Mensch war er eigentlich?“ Die Antworten könnten unterschiedlicher nicht ausfallen.

Da ist die Gastronomin von der Kluser Straße, die den Spielerberater als „ruhiger Mensch, lustig und gesellig“ beschreibt. „Er hat sein Bierchen getrunken und an Automaten gespielt.“ Die 43-Jährige berichtet über ein Ereignis am Tattag. Der Angeklagte und zwei seiner Bekannten sollen sich spätnachmittags in ihrem Lokal Fotos auf einem Laptop des 58-Jährigen angeschaut haben – angeblich mit Aufnahmen von kleinen Jungs in Unterwäsche, „so Pädophilen-Bilder“, wie die Zeugin sagt.



Und da ist der Automatenaufsteller (41), ebenfalls aus der Kluse. Er sagt über das Opfer: „Wenn der auf Alkohol war, war er unerträglich, ein Rassist hoch zehn“. Der Fußballtrainer sei „immer betrunken“ gewesen. „Ich kenne ihn gar nicht anders.“ Und: „Er stand auf Männer, aber das war mir egal.“ Es gebe eine Video-Sequenz seiner Überwachungskamera. Darauf sei zu sehen, wie der 58-Jährige morgens gegen 10 Uhr betrunken vor einem Spielautomaten einschläft.



Zwei Brüder des Getöteten, die die Nebenklage führen, treten ebenfalls in den Zeugenstand. Der Ältere der beiden wohnt bei München – und sagt, er habe seinen Bruder nicht oft gesehen. „Aber wenn, dann hat er nie Alkohol getrunken, absolut null.“



Zu Gerüchten über homosexuelle Neigungen könne er nichts sagen. „Er war mal mit einer Frau verheiratet.“ Die Richterin fragt nach hervorstechenden Eigenschaften. Antwort des 68-Jährigen: „Menschlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Loyalität, typisch deutsche Tugenden.“



Der Jüngere (61) der beiden Nebenkläger lebt in Lüdenscheid und hatte mehr Kontakt zu seinem Bruder. „Er war ein Kind der Kluse.“ Jeder wisse: „Die Kluse ist kein Ponyhof.“ 30 Jahre habe er da gewohnt. „Aber er war als Spielerberater und Talent-scout viel unterwegs und hat junge Leute gefördert.“



Den Rassismus-Vorwurf des Automatenaufstellers lässt der 61-Jährige nicht gelten. „Mein Bruder hat Spieler wie Emre Can, Mo Dahoud und Nuri Sahin gefördert.“ Und er habe seinen jungen Schützlingen sogar Fußballschuhe gekauft, „damit die spielen können“.



Ein Gutachter des Landeskriminalamtes (LKA) hat Spuren ausgewertet, Abriebe und Blut vom Kopf des 58-Jährigen analysiert. Sein Fazit: Die Spuren führen zum Angeklagten, 30 Milliarden mal wahrscheinlicher als zu anderen Personen.

Der Prozess wird am 9. Februar, 9.30 Uhr, im Saal 201 des Hagener Landgerichts fortgesetzt.