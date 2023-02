Tod eines Spielerberaters: Staatsanwalt fordert sechs Jahre und zehn Monate

Von: Olaf Moos

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli sagt, ihr Mandant sei „am Tiefpunkt seines Lebens angekommen“. © Olaf Moos

Der Strafprozess um den gewaltsamen Tod des in der Fußballszene bekannten Lüdenscheiders neigt sich dem Ende zu. Als letzter Zeuge tritt der psychiatrische Sachverständige Dr. Nikolaus Grünherz auf. Er hat den Angeklagten im Hagener Gefängnis untersucht und bescheinigt ihm – trotz dessen langjähriger Drogenkarriere – uneingeschränkte Schuldfähigkeit.

Lüdenscheid - Grünherz berichtet über einen Mann, dessen Werdegang von zahlreichen Brüchen geprägt ist: häufige Schulwechsel, Marihuana-Konsum ab dem zwölften Lebensjahr, illegaler Waffenbesitz, Verweis von der Berufsschule wegen Drogengeschichten, Abbruch einer Lehre, Leiharbeit, Arbeitslosigkeit, Kokain mit 15 Jahren, Schulden, mit 16 erste Konflikte mit der Polizei, Ärger zu Hause, Rausschmiss, Obdachlosigkeit, Vorstrafen wegen Gewaltdelikten – ein kurviger Lebensweg in den Abgrund.

Zwar war die Steuerungsfähigkeit des 24-Jährigen zur Tatzeit laut Dr. Grünherz gegeben. Dennoch stellen der Sachverständige und das Schwurgericht fest, dass eine Drogensucht beim Angeklagten vorliegt und er im Falle einer Verurteilung in den Genuss einer Therapie im Maßregelvollzug kommen kann. Der Gutachter: „Wenn er wieder auf die Straße käme, ginge es so weiter wie bisher.“



Eine Therapie dürfte jedoch nur einen kleinen Teil der zu erwartenden Strafe ausmachen. Staatsanwalt Lukas Franke sieht den zentralen Tatvorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge nach der Beweisaufnahme als bestätigt an – und die Darstellungen des Angeklagten im Hinblick auf das Motiv als widerlegt. Franke beantragt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten.



Der Vertreter der Nebenkläger, Rechtsanwalt Heiko Kölz, schließt sich dem Antrag an. „Ein von Reue getragenes Geständnis sieht für mich völlig anders aus.“ Die Nebenkläger, ältere Brüder des Getöteten, ergreifen das Wort. Der 61-Jährige sagt unter anderem: „Wir haben einen ganz großen Menschen verloren.“ Der 68-Jährige appelliert ans Gericht, den Drogenmissbrauch des Angeklagten „massiv strafschärfend“ zu werten.



„Mein Mandant leidet auch, er hat seinen Freund verloren, er hat Schuld auf sich geladen, er ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen“, sagt Strafverteidigerin Lisa Chiarelli über den 24-Jährigen. Das einzige, was ihm helfe, sei, mit der Drogensucht klarzukommen. Die Rechtsanwältin sagt, der Getötete sei „Teil der Clique gewesen, die in der Kluse nachts von Kneipe zu Kneipe zog“.



In seinem letzten Wort nutzt der Angeklagte unter Tränen die Gelegenheit, sein Bedauern auszudrücken. „Es tut mir leid! Ich wollte niemals einen Menschen töten. Ich wollte, ich könnte ihn wieder lebendig machen.“

Der Prozess wird am 2. März um 10 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen mit der Urteilsverkündung fortgesetzt.