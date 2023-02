Tod eines Spielerberaters: Mysteriöser Laptop ist sichergestellt

Neue Erkenntnisse im Prozess

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli und ihr Mandant, dem die Tötung eines bekannten Lüdenscheider Fußballers und Talentscouts vorgeworfen wird.

In der Frage um den mysteriösen Laptop hat das Hagener Schwurgericht am fünften Prozesstag mehr Licht ins Dunkel gebracht. Es steht die Frage im Raum, ob der getötete Fußball-Talentscout kinderpornografisches Bildmaterial besessen hat – und ob das das Motiv des Angeklagten war, den 58-Jährigen zu besuchen und tödlich zu verletzen.

Lüdenscheid - Nachdem der 24 Jahre alte Mann aus dem Drogenmilieu am Donnerstag verraten hat, wo er das Gerät versteckt hat, haben die Richter es umgehend per Durchsuchungsbeschluss sicherstellen lassen. Der Laptop lag in der Wohnung seiner Eltern. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, Heike Hartmann-Garschagen, warum er das Gerät ausgerechnet dort gebunkert hat, erklärte der Angeklagte: „Weil ich kein Zuhause habe.“

Noch am Donnerstag begannen Fachleute der Lüdenscheider Kripo damit, den Computer zu untersuchen und Daten auszuwerten. Ein zweiter Laptop und ein Handy aus dem Besitz des Getöteten waren bereits im Ermittlungsverfahren sichergestellt worden. Darauf, teilte das Landgericht vor Prozessbeginn mit, befanden sich keine kinderpornografischen Dateien. Es gebe lediglich Hinweise darauf, dass der Fußballer „sexuelle Kontakte zu jungen Männern gehabt“ habe.



Der Fall Am 22. Juli 2021 wurde ein bekannter Lüdenscheider Fußballer, Spielerberater und Talentscout leblos im Hausflur vor seiner Wohnung an der Werdohler Straße aufgefunden. Der 58-Jährige starb nach Schlägen ins Gesicht an einer Hirnblutung. Etwa zwei Wochen später stellte sich ein heute 24 Jahre alter Verdächtiger der Polizei. Er ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Schwurgericht angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft ging bislang davon aus, dass die Geschichte des Angeklagten über ein zweites Notebook des Getöteten mit illegalen Dateien eine „bloße Schutzbehauptung“ sei. Von diesem Vorwurf muss Staatsanwalt Lukas Franke möglicherweise abrücken – wenn sich herausstellt, dass der zweite sichergestellte Computer tatsächlich dem bekannten Lüdenscheider Spielerberater und Jugendtrainer gehört hat.



Eine Zeugin, ehemalige Nachbarin des 58-Jährigen, stützt die Aussage des Angeklagten. Als sie am Tattag im Treppenhaus nach der Ursache für den Tumult schaut, sieht sie den 24-Jährigen bei dem am Boden liegenden Mann stehen. Eine seiner Hände sei blutig gewesen, sagt die 47-Jährige. „Er sagte, das ist ein Kinderficker, der hat Kinderpornos.“ Und zitiert ihn weiter: „Ich wollte ihn nicht umbringen, aber ich musste ihn stoppen.“



Strafverteidigerin Lisa Chiarelli hat am Donnerstag die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens über ihren Mandanten beantragt. Damit will sie klären lassen, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war. Das Schwurgericht gibt dem Antrag statt. Der Sachverständige Dr. Nikolaus Grünherz soll den 24-Jährigen untersuchen und am 23. Februar sein Gutachten erstatten.



Einerseits hatte der Angeklagte in seiner Aussage – „Ich bin sehr süchtig“ – angegeben, er habe am 22. Juli 2021 nach zwei Tagen und Nächten „unterwegs“ unter dem Einfluss von Kokain, Marihuana, Alkohol und Ecstasy gestanden. Andererseits steht genau diese Darstellung infrage. Denn die Richterin fragt die ehemalige Nachbarin im Zeugenstand, ob sie Ausfallerscheinungen wie gerötete Augen, Torkeln oder Lallen beim Angeklagten bemerkt habe. Antwort der 47-Jährigen: „Nein!“

Der Prozess wird am Montag, 9.30 Uhr, am Landgericht Hagen fortgesetzt.