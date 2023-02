Tod eines Spielerberaters: Ein Geständnis und ein mysteriöser Laptop

Von: Olaf Moos

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli und ihr Mandant vor dem Schwurgericht Hagen. © Olaf Moos

Am vierten Verhandlungstag bricht der Angeklagte sein Schweigen – und gesteht, den Lüdenscheider vor dessen Wohnung im Hausflur mit zwei Schlägen niedergestreckt zu haben. „Ich hätte niemals gedacht, dass er stirbt“, beteuert der 24-Jährige. Es tue im „aufrichtig leid“, und er wolle sich bei dessen Bruder und dem Gericht entschuldigen. Der Fußballer „war ein Freund von mir, ein lustiger cooler Typ“.

Lüdenscheid - Wie es zu dem tragischen Ereignis kam, dafür liefert der Drogensüchtige wortreich Erklärungen. Einerseits bezeichnet er seinen Zustand am Tattag als „voll im Drogenrausch“. Er sei zwei Tage unterwegs gewesen, habe Kokain, Marihuana und Alkohol konsumiert, „ein Kollege hat mir noch Ecstasy untergejubelt“. Er sei „nicht auf diesem Planeten“ gewesen.

Der Fall Am 22. Juli 2021 wurde ein bekannter Lüdenscheider Fußballer, Spielerberater und Talentscout leblos im Hausflur vor seiner Wohnung an der Werdohler Straße aufgefunden. Der 58-Jährige starb nach Schlägen ins Gesicht an einer Hirnblutung. Etwa zwei Wochen später stellte sich ein heute 24 Jahre alter Verdächtiger der Polizei. Er ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Schwurgericht angeklagt.

Andererseits klingen seine Erinnerungen an die Geschehnisse konkret und detailliert. Demnach habe er sich von dem 58-Jährigen Geld leihen wollen. Doch der Automat an der Sparkasse Kluse habe nichts ausgespuckt. „Da sagte er, ich solle später zu ihm nach Hause kommen, dann würde er mir was geben.“



Bevor es zum Treffen kommt, geht der 24-Jährige nach eigener Aussage in eine Bar an der Kluser Straße, in der Bekannte von ihm gerade mit einem Laptop hantieren. Angeblich gehört der dem späteren Opfer. Woher sie das Gerät haben, ist noch ungeklärt. Die Clique entdeckt kinderpornografische Dateien auf dem Computer. Ein Kellner (68) der Bar sagt im Zeugenstand, die jungen Leute hätten ihm den Laptop zum Verkauf angeboten.



Der Angeklagte schildert, wie er seinen angeblichen Freund wegen der verbotenen Fotos zur Rede habe stellen wollen. Er habe an dessen Tür geklopft. „Ich habe ihn gefragt: Stimmt das?“ Da habe der 58-Jährige einen „aggressiven Blick“ aufgesetzt. „Dann ist er auf mich losgegangen.“ Er selbst habe sich nur wehren wollen.



Mit dem ersten Schlag an den Kopf hätte es enden können. Der Angeklagte sagt, er habe als Jugendlicher vier Jahre geboxt und auch Kickboxen trainiert. „Im Flur habe ich ihm noch eine verpasst.“ Der Fußballer bricht zusammen. „Da bin ich aus Panik weggerannt.“ Die Vorsitzende Richterin, Heike Hartmann-Garschagen, aktiviert die großen Bildschirme im Saal. Fotos vom Tatort sind zu sehen – und von dem blutüberströmten Opfer.



Das Schwurgericht vernimmt am vierten Prozesstag zwölf Zeugen, darunter eine Reihe Polizisten. Aber auch Gastro-Personal aus dem „Brennpunkt“, wie einer der Beamten die Kluse nennt. Die Frage, wie der Laptop in die Hände der Clique gelangte und wem er gehörte, steht weiter im Raum. Der Angeklagte räumt ein, er habe das Gerät in der Wohnung seiner Eltern versteckt. „Dass da Daten von ihm (dem Getöteten, Anm.d.Red.) drauf sind, das kann ich Ihnen garantieren“, sagt er zur Richterin.

Eine Rechtsmedizinerin, die den Leichnam des Fußballers obduziert hat, spricht von Quetsch- und Schürfwunden in verschiedenen Körperregionen – und von einer ausgedehnten Hirnblutung. „Der Tod ist durch die Hirnverletzung zu erklären.“ Es seien keine krankhaften Vorschädigungen zu erkennen gewesen. Ob das Trauma durch einen Schlag verursacht wurde, sei nicht zu sagen. „Es kann auch ein Sturz in Frage kommen.“

Der Prozess wird am Freitag um 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.