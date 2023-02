Tod eines Spielerberaters: Angeklagter wird im Gerichtssaal festgenommen

Von: Olaf Moos

Strafverteidigerin Lisa Chiarelli bemüht sich, ihren Mandanten nach der Vollstreckung des Haftbefehls zu beruhigen. © Olaf Moos

Im zweiten Anlauf beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod eines bekannten Fußballtrainers und Spielerberaters aus Lüdenscheid nun doch: Der Angeklagte (24), der dem ersten Verhandlungstag am Dienstag ferngeblieben war, kommt freiwillig. Das Schwurgericht lässt ihn umgehend festnehmen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Lüdenscheid - Die Schwester des Angeklagten, die ihren Bruder am Vortag noch erfolglos suchte, fand ihn am Mittwochmorgen in einer Lüdenscheider Wohnung – und überredete ihn, sich von ihr zum Landgericht fahren zu lassen. „Ich habe ihm gesagt: Du schaffst das!“, berichtet sie am Rande des Prozesses. Der 24-Jährige reagiert entsetzt auf die Festnahme. Schluchzend und zitternd kauert er neben seiner Verteidigerin Lisa Chiarelli.

Richterin Heike Hartmann-Garschagen legt eine Pause ein. „Der Angeklagte bekommt nun Gelegenheit, sich eine halbe Stunde zu beruhigen.“ Die Justizwachtmeister legen ihn in Handschellen und bringen ihn zum Medizinischen Dienst des benachbarten Gefängnisses. Einer der Brüder des Opfers, der sich als Nebenkläger vom Lüdenscheider Rechtsanwalt Heiko Kölz vertreten lässt, kommentiert die Entscheidung des Gerichts kurz und bündig. „Alles andere hätte mich überrascht.“



Als der Häftling seine Fassung wieder erlangt hat, verliest Staatsanwalt Lukas Franke die Anklage. Darin ist von vorsätzlicher körperlicher Misshandlung die Rede, von Verletzungen im Gesicht des 58-Jährigen, von der Hirnblutung und davon, dass der Lüdenscheider im Treppenhaus vor seiner Wohnung an der Werdohler Straße zusammenbrach und starb. Der Angeklagte schweigt.



Eine Nachbarin des Fußballers erinnert sich im Zeugenstand an Krach im Hausflur. Als sie nachschaut, liegt er vor seiner Tür, ein weiterer Zeuge beugt sich über ihn. Der Angeklagte, berichtet die 29-Jährige, sei im Flur „immer hin und her gelaufen“ und habe gesagt: „Was habe ich getan? Ich musste das tun.“ Die Nachbarin ruft die Polizei. „Da ist er in Panik die Treppe runter gelaufen und raus.“ Es sei noch ein anderer Unbekannter im Treppenhaus gewesen, „aber der ist dann auch gegangen“.



Zwei weitere Zeugen sagen aus. Die Richter erfahren, dass der Fußballtrainer und Spielerberater in seinem Umfeld als stets freundlich und hilfsbereit galt. Ein 53 Jahre alter Mann, seinerzeit Stammgast in einer Trinkhalle nahe dem Kluser Platz, sagt: „Er war ein Guter. Wenn ich in Not war, hat er mir geholfen.“ Den Angeklagten kennt er auch flüchtig. „Der hat mich beleidigt, alter Säufer hat er zu mir gesagt.“

Der Prozess wird am 3. Februar um 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen fortgesetzt.