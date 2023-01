TK Maxx in Lüdenscheid: Kaufhausdetektiv überwältigt renitenten Ladendieb

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Photovision-DH

Nach einem versuchten Ladendiebstahl hat ein 21 Jahre alter Mann nun eine Menge Probleme am Hals. Der Verdächtige hatte sich am Donnerstag offenbar mit dem Falschen angelegt – einem Ladendetektiv im Warenhaus TK Maxx am Rathausplatz.

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Sicherheitsmann gegen 15.40 Uhr, wie der 21-Jährige Kleidungsstücke vom Haken nahm und in eine mitgebrachte Einkaufstüte packte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach den verdächtigen Kunden an und hielt ihn dabei am Arm fest. Darauf, heißt es im Polizeibericht, schlug der mutmaßliche Ladendieb wild um sich.

Es entstand ein offenbar heftiges Gerangel, bei dem der 21-Jährige zu Boden ging und eine Kopfverletzung davontrug. In dieser Situation kam eine Streifenwagenbesatzung der Lüdenscheider Polizeiwache hinzu.



Bei der Durchsuchung des renitenten Mannes stießen die Beamten nicht nur auf das Diebesgut, sondern fanden auch Cannabis. Weil der Verdächtige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen, die Polizisten stellten die illegalen Drogen sicher.

Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln läuft.