Titel und Trophäe für Lüdenscheider Brühwürste

Im Rahmen eines Gala-Abends im Theaterhotel in Roermond wurde die Trophäe für die besten Brühwurstsorten an den Lüdenscheider Fleischermeister Friedrich Geier von den Vorstandsmitgliedern der niederländischen Confrérie des Chevaliers du Gôute-Andouille de Jargeau überreicht.

Lüdenscheid - Mehr als 15 Produkte haben sie per Kühltransport nach Holland geschickt, um sie von einer internationalen Jury testen zu lassen. Nun wurde die Fleischerei Geier in der Kategorie „Brühwürste“ nicht nur mit zahlreichen Medaillen ausgezeichnet, sondern darf sich auch über den Titel des „Nationalen Meisters“ und die entsprechende Trophäe freuen.

Und das nicht zum ersten Mal: Denn bereits im Jahr 2015 gewann Senior-Chef Ernst Friedrich Geier gemeinsam mit seinem Team den Europapokal in der Rubrik „Dauerwurst“.

Der internationale Wettbewerb „Confrérie des Chevaliers du Gôute-Andouille de Jargeau“ gilt als Zehnkampf der handwerklichen Metzgereien Europas. Die Mitbewerber kommen daher nicht allein aus den Niederlanden, auch Teilnehmer aus Dänemark, Österreich, Frankreich und Deutschland ringen mit ihren Produkten um Ruhm und Ehre. Im Rahmen eines Festabends im Saal des Theaterhotels von Roermond wurden vom Vorstand der Confrérie die dazu Goldmedaillen und Urkunden überreicht. Die niederländische „Confrérie des Chevaliers du Gôute-Andouille de Jargeau“ hat sich die Förderung handwerklicher Wurst- und Schinkenspezialitäten auf die Fahne geschrieben und veranstaltet seit 1981 einen internationalen Fachwettbewerb, bei dem sich die besten Metzger Europas in ihrer Kunst messen.

Die Fleischerei Geier war mittlerweile schon zum fünften Mal in Roermond mit dabei und konzentriert sich bei jeder Teilnahme auf eine andere Kategorie, erläutert Simone Geier im LN-Gespräch. Mehr als 15 Produkte – von der Fleischwurst über verschiedene Schinkenwurst-Sorten bis hin zu Jagdwurst und Wiener Würstchen – wurden für die Kategorie „Brühwürste“ per Kühltransport nach Holland geschickt. Dort wurden sie von einer internationalen Jury verkostet. Erst jene Teilnehmer, die in zehn Einzelwertungen gut abschneiden, qualifizieren sich für den Pokal.

Auch wenn die Teilnahme an dem Wettbewerb nicht ganz kostengünstig sei, so spiele sie immer wieder eine Rolle für das Unternehmen. Simone Geier: „Für uns ist es einfach wichtig zu wissen, wo wir auch international stehen, wie wir im Vergleich mit anderen Ländern abschneiden und ob unsere Produkte noch zeitgemäß sind.“