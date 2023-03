Manta, Manta 2: Til Schweigers besonderer Dank geht an Lüdenscheider

Von: Fabian Paffendorf

Wolfgang Büld und Til Schweiger drehten gemeinsam. © Heike Weber

Schauspieler Til Schweiger dankte ausdrücklich dem in Lüdenscheid geborenen Regisseur Wolfgang Büld dafür, seine Filmkarriere ermöglicht zu haben.

Bewegender Moment auf der Weltpremiere von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ im Kölner Cinedom am Sonntagabend: Nach dem Abspann seines neuen Films holte Regisseur und Hauptdarsteller Til Schweiger den Lüdenscheider Regisseur Wolfgang Büld und Peter Zenk, den Produzenten des ersten Films, auf die Bühne, um ihnen dafür zu danken, seine Filmkarriere überhaupt ermöglicht zu haben.

Nicht etwa Produzentenlegende Bernd Eichinger habe ihn Anfang der 1990er-Jahre fürs Kino entdeckt, sondern Büld und Zenk seien von ihm als Hauptdarsteller für „Manta, Manta“ überzeugt gewesen. Der gebürtige Lüdenscheider Wolfgang Büld, der eigens zur Filmpremiere aus London angereist war, zeigte sich sichtlich gerührt von Schweigers warmen Worten und attestierte dessen Filmfortsetzung seines 1991er-Erfolges: „Der Film hat mir ganz gut gefallen. Ich finde, er ist fast so gut wie mein erster Teil“.

Ob „Manta, Manta – Zwoter Teil“ an den Kinokassen ein ähnlicher Erfolg werden wird wie Wolfgang Bülds Vorgängerwerk, muss sich zeigen. Regulär läuft der Streifen am Donnerstag in den Kinos an. Bei der Premierenfeier in Köln gaben sich jedenfalls Stars und Sternchen der Medienlandschaft ein munteres Stelldichein auf dem Roten Teppich. Neben allen Hauptdarstellern des neuen Films beteiligten sich auch Gaststars wie Ex-Fußballspieler Lukas Podolski, Kiez-Legende Kalle Schwensen oder Eis-am-Stiel-Ikone Zachi Noy am Schaulaufen. Zum Premierentermin hatte Verleiher Constantin Film zudem zum Manta-Treffen eingeladen. Zahlreiche Versionen des Kult-Opels waren ausgestellt.