TikTok-Star aus Lüdenscheid startet durch: Millionen Klicks auf Tanz

Pelin Melisa Özdal aus Lüdenscheid nennt sich in den sozialen Netzwerken „linmelisa“. © Özdal

Die 19-jährige Pelin Melisa Özdal hat fast 900.000 Follower in den sozialen Medien. Ihr erfolgreichstes Video auf Tiktok wurde 13 Millionen mal angesehen.

Lüdenscheid – Die Lüdenscheiderin Pelin Melisa Özdal startete 2020 mit ihren Social-Media-Accounts durch. Unter ihrem Künstlernamen „linmelisa“ hat sie bei Tiktok 871 000 Follower. Ihre Videosequenzen, in denen die 19-Jährige tanzt, verschiedenste Trends mitmacht, sich zum Ausgehen fertig macht oder ihren Alltag filmt, werden von Millionen Menschen in der ganzen Welt angesehen.

Ihr erfolgreichstes Video auf TikTok, auch bekannt für unrühmliche Trends, kommt auf 13 Millionen Aufrufe und 1,5 Millionen Likes. Darin tanzt sie. Auch auf Instagram ist sie aktiv, postet dort Bilder von sich. In diesem sozialen Medium folgen ihr mehr als 30. 000 Menschen. Heute studiert die 19-Jährige, die ihr Abitur am Bergstadt-Gymnasium in Lüdenscheid machte, Marketing und digitale Medien in Düsseldorf.

Vor ungefähr vier Jahren fing Pelin Melisa Özdal an auf Social Media aktiv zu posten. Zuerst war es nur ein Privat-Vergnügen. Als dann mehr und mehr Follower und Likes kamen, wurde es zu einer Art Hauptberuf. Das habe jedoch nie Probleme mit Freunden oder Lehrern gegeben und auch keine größeren Konflikte mit ihren Eltern, wie die 19-Jährige berichtet. Heute sagt sie stolz: „Mit den Einnahmen meiner Accounts kann ich mir meinen Lebensunterhalt gut finanzieren“.

Pelin Melisa Özdal aus Lüdenscheid: TikTok-Tanz sehen Millionen Nutzer

Ihre täglichen Arbeitszeiten teilt sie sich selbst ein. Auch wenn sie inzwischen ein Management hat. An manchen Tagen arbeite sie gar nicht an ihren Inhalten („Content“). An anderen Tagen brauche sie zwei bis drei Stunden dafür. Sie ist bereits einige Kooperationen mit Modeunternehmen wie Shein, fashion nova oder aliexpress eingegangen. Ihr Hobby, das Tanzen, verfolgt sie ebenfalls. So war sie bereits in Musikvideos als Tänzerin sowie als Model zu sehen.

Die Studentin sieht sich selbst nicht als Berühmtheit an: „Ich bin immer noch ein normaler Mensch, genau wie alle anderen“. Sie sei durch ihre Erfahrungen mit den sozialen Medien achtsamer und vorsichtiger im Umgang mit Menschen geworden. Unvorsichtiger wäre sie jedoch mit ihrem Geld geworden. Sie erzählt: „Die vielen Follower waren nie mein Ziel, aber die Branche gefällt mir ganz gut“. In Zukunft möchte sie sich selbstständig machen im Bereich Kosmetik oder Marketing. von Luna Denker