Tierschützer appellieren: Feuerwerk versetzt Tiere in Todesangst

Also mit Verlaub: unser Hund sah sich das Feuerwerk mit uns an und stand dazu mit den Vorderpfoten auf der Fensterbank. Kein Wunder, da Jagd- und Sporthalle in der Ausbildung auf Beschussfestigkeit ausgebildet werden.

Zu Neujahr schnüffelte er gern an den Überresten (vermutlich wegen der Sulfidspuren) wegen des Geruchs.

Ausserdem sollte man mal Bedenken, dass es in der Natur bei Gewittern und Unwettern ganz anders donnert und zischt als bei einer Silvesterrakete.