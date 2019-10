Kater Pikko frisst Sicherheitsnadeln in Köder - Besitzer vermutet: Da waren Tierhasser am Werk

Lüdenscheid - Ein großer Schock für Georg Hamachers aus Brügge. Am Wochenende kam sein achtjähriger Kater Pikko nach Hause und würgte Sicherheitsnadeln aus. Der Besitzer vermutet: Da waren Tierhasser am Werk.

„Pikko ist ein Freigänger. Nachdem er abends gefressen hat, ist er wieder nach draußen. Aber er war ungewöhnlicherweise schon nach einer Viertelstunde zurück. Ich habe direkt gesehen, da stimmt was nicht“, schildert Hamachers. Sein Kater habe gewürgt, und als er das Erbrochene beseitigen wollte, bemerkte er zwei Sicherheitsnadeln. Das Erbrochene war viel dunkler als das Fressen, was die Katze von seinen Besitzern bekommt. An einen Zufall glaubt Hamachers nicht, er vermutet, dass die Sicherheitsnadeln absichtlich in ein Fleischstück eingearbeitet waren, das Pikko draußen gefressen haben muss.

„Der Kater gehört zur Familie. Ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist“, sagt der Lüdenscheider. Der Vorfall ließ ihm jedoch keine Ruhe. Er verständigte die Polizei, die auch nach Brügge gekommen sei. Allerdings habe man ihm geraten, von einer Anzeige gegen Unbekannt abzusehen, da diese vor der Staatsanwaltschaft kein Bestand hätte. Es bestehe kein öffentliches Interesse, gebe keine Beweise oder Verdächtige und laut Polizei sei es Sachbeschädigung. Trotzdem sei es wichtig, dass sich auch andere melden, falls sie betroffen sind.