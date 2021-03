Neuer Tierfriedhof im MK: Hölzerne Trauerhalle steht schon

Abschied von verstorbenen Tieren

+ © Cedric Nougrigat Der Tierfriedhof im Lüdenscheider Süden nimmt weiter Formen an. © Cedric Nougrigat

Der Tierfriedhof im Lüdenscheider Süden nimmt weiter Formen an. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits das Gelände, das in direkter Nachbarschaft zum Waldfriedhof Piepersloh liegt, vorbereitet und eingezäunt worden war, wurde zuletzt eine Fläche planiert, auf der in den vergangenen Tagen ein Holzhaus errichtet wurde.