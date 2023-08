Tiere finden ein Zuhause: Panzerhalle wird zum Artenschutzhaus

Die Alte Panzerhalle am Naturschutzgebiet Stilleking soll zum Artenschutzhaus werden. Erste Schritte dafür sind bereits getan.

Lüdenscheid – Vögel, Fledermäuse, Kröten – sie alle finden schon lange in der ehemaligen Panzerhalle am Naturschutzgebiet Stilleking in Lüdenscheid Unterschlupf. Und künftig sollen es heimische Wildtiere dort noch schöner haben.

Denn Naturschützer wollen das frühere Militärgebäude zu einem Artenschutzhaus machen. Eine Entscheidung, die im vergangenen Jahr gefallen ist. Besonders engagiert in der Sache ist der Förderverein Naturschutz Märkischer Kreis, unterstützt vom Naturschutzzentrum MK.

Derzeit eingerüstet: An der ehemaligen Panzerhalle am Stilleking ist seit dem Frühjahr eine aufwendige Dachreparatur im Gange. Der Regen der vergangenen Wochen stoppte die Arbeiten aber vorläufig. © SChmidt

Konkret heißt das, dass Fördervereins-Vorsitzender Bernd Bunge und seine Mitstreiter schon seit vielen Monaten dabei sind, an und in der Halle Vogel-Nistkästen und Fledermauskästen zu installieren. In einem Kellerraum des Bauwerks haben sie außerdem Steinhaufen geschichtet.

Dort finden Frösche, Salamander und Schlangen ein Winterquartier. Bewusst geschaffene Löcher und Spalten im Bauwerk erlauben Flugtieren wie Amphibien ständigen Zugang zu ihrem Refugium.

Panzerhalle wird zum Artenschutzhaus: Dach muss abgedichtet werden

Jedoch – mit diesen Arbeiten allein ist es nicht getan. Denn das gewaltige Dach der Halle ist undicht und bedarf einer gründlichen Reparatur, wie Bunge und Hans Obergruber, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums wissen. Eine Aufgabe nicht für Ehrenamtliche oder Laien, sondern für Profis.

Vor diesem Hintergrund sind im Frühjahr die Dachdecker angerückt, die Halle ist derzeit eingerüstet. Allerdings haben die starken Regenfälle der vergangenen Wochen die Arbeiten vorläufig gestoppt. Dennoch, so die Prognose von Hans Obergruber, soll das kaputte Dach „voraussichtlich bis zum Herbst“ repariert sein.

Die Beseitigung der Undichtigkeit gilt unter den Naturschützern als unabdingbar, um die Bausubstanz der Halle langfristig zu sichern und auch um jene Geräte vor Feuchtigkeit zu schützen, die zur Pflege des Naturschutzgebiets Stilleking benötigt werden und in der Panzerhalle untergestellt sind.

Es liegt auf der Hand, dass das Bauprojekt angesichts der Dimensionen des Hallendachs einen Batzen Geld verschlingt. Die Finanzierung der Maßnahme läuft überwiegend über Stiftungs- und Fördergelder.

So unterstützt die Nordrhein-Westfalen-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege das Vorhaben mit 100 000 Euro. Die Kooperation zwischen NRW-Stiftung sowie Naturschutzzentrum und Förderverein Naturschutz hat Tradition und führte vor Jahrzehnten auch zur Ausweisung des Stillekings als Naturschutzgebiet.