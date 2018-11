Tierbedarf-Kette eröffnet ersten Markt in Lüdenscheid

Eröffnung am Donnerstag

+ © Robert Szkudlarek Eine Futterhaus-Filiale (Symbolbild). © Robert Szkudlarek

Lüdenscheid - Am Nahversorgungszentrum an der Kölner Straße ist nun auch der letzte Mieter eingezogen. Am Donnerstag öffnet ein Fachmarkt für Tierbedarf die Pforten. Es ist der erste Markt der Franchise-Kette in Lüdenscheid.