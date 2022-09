Tiemeyer-Gruppe übernimmt Autohäuser von Piepenstock in Lüdenscheid und Halver

Von: Olaf Moos

Der Stammsitz der Piepenstock-Autohausgruppe an der Lutherstraße in Lüdenscheid. Hier wird die Unternehmensgruppe Tiemeyer am 1. Oktober die Regie übernehmen. © Cedric Nougrigat

Mit der Übernahme durch die Tiemeyer-Gruppe endet in Lüdenscheid die Ära des Autohauses Piepenstock mit seinen sechs Standorten. Die Tiemeyer-Unternehmensleitung in Bochum teilt in einer Presseerklärung offiziell erste Details mit.

Lüdenscheid - Hier die Mitteilung im Wortlaut: „Nach der Übernahme des Piepenstock-Standortes in Hemer zum 1. Juni 2022 übernimmt die Tiemeyer Gruppe zum 1. Oktober 2022 alle weiteren Volkswagen-, Audi-, Seat-, Cupra- und Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Standorte der Piepenstock Autohausgruppe in Lüdenscheid und Halver und erweitert somit ihr Marktgebiet

im Märkischen Kreis.

Mit dem Zuwachs umfasst die Tiemeyer Gruppe fortan 32 Standorte in NRW und beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter/innen.

Die Piepenstock Autohausgruppe ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit Haupt­sitz in Lüdenscheid. In vierter Generation betreibt die Familie Piepenstock bereits seit 130 Jahren Automobilhandel im Sauerland. Mit der Übernahme drei Standorte in Lüdenscheid sowie einem Standort in Halver baut die Tiemeyer Gruppe ihr Marktgebiet im Märkischen Kreis weiter aus und ist dort ab dem 1. Oktober 2022 mit insgesamt neun Standorten vertreten.

Im Hinblick auf den fortschreitenden Konzentrationsprozess in der Automobilbranche wurde die Übernahme, dessen Initiative von beiden Gruppen ausging, von den Her­stellern wohlwollend aufgenommen. Ab Oktober 2022 werden Kund/innen von der Größe und Zentralisierung der Prozesse der Tiemeyer Gruppe sowie von über 6.000 sofort verfügbaren Fahrzeugen und attrak­tiven Vertriebs­ und Serviceangeboten profitieren.

Die Tiemeyer Gruppe bietet allen 140 Mitarbeiter/innen der vier Standorte auch weiterhin einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einer der größten Auto­ mobilhandelsgruppen in Deutschland. Damit unterstreicht die mittelständische, familiengeführte Tiemeyer Gruppe ihre soziale Verantwortung der Arbeitsplatzsicherung und insbesondere die der Nachwuchsaus­bildung in der Region.

Die Porsche Zentren in Hagen und Siegen sind nicht von der Übernahme betroffen und werden weiterhin eigenständig von der Piepenstock Autohausgruppe betrieben.“