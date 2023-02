Tiefbauarbeiten an der Bahnhofstraße

Am heutigen Mittwoch starten die Tiefbauarbeiten an der Bahnhofstraße. © Cedric Nougrigat

Tiefbauarbeiten beeinträchtigen ab diesem Mittwoch Verkehr in Lüdenscheider Bahnhofstraße.

Entlang großer Teile der Bahnhofstraße stehen ab Mittwoch, 22. Februar, Tiefbauarbeiten an: Zwischen dem Bahnhofsgelände und der Einmündung Mathildenstraße werden Leerrohre und anschließend die Leitungen der dazwischenliegenden Ampelanlagen verlegt. Diese sogenannte Koordinationstrasse wird in mehreren Abschnitten unterhalb des Gehwegs gebaut. Die Arbeiten sollen am 28. April abgeschlossen werden, teilt der Fachdienst Bauservice der Stadt mit.



Die Trasse entstehe auf der Gehwegseite, die in Fahrtrichtung Christuskirche verläuft. Fußgänger müssen sich hier abschnittweise auf schmalere Durchgänge und teilweise auf Vollsperrungen einstellen. Im Baustellenbereich werden zeitweise Halteverbote auf den Parkflächen eingerichtet. Außerdem können Busse vorübergehend die Haltestelle Karolinenstraße nicht ansteuern. Wann das der Fall sein wird, stehe aktuell noch nicht fest.



Die Einschränkungen für den fließenden Verkehr hingegen sollen sich in Grenzen halten. Lediglich bei Arbeiten im Bereich der Einmündungen Friedhof- und Lutherstraße werde es kurzzeitig zu Behinderungen kommen, teilt der Fachdienst mit. Durch die neuen Koordinationstrasse werde eine direkte Vernetzung der Ampeln möglich – und damit eine Optimierung der Schaltungen und des Verkehrsflusses.