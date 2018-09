Veit Etzold liest im Kammermusiksaal

Lüdenscheid - Harte Fälle, schnelle Action und ein deutsches Setting: Veit Etzold ist Autor von sieben Spiegel-Bestseller-Thrillern, die in sieben Sprachen übersetzt und rund eine Million Mal verkauft wurden. Nun kommt Etzold nach „Tränenbringer“ mit seinem neuen Thriller „Schmerzmacher“, dem sechsten Fall für Clara Vidalis, zum Krimifestival „Mord am Hellweg“.

Am Freitag, 21. September, ist Etzold zu Gast ab 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der Musikschule. Hauptkommissarin Vidalis findet sich in seinem neuen Thriller in einem persönlichen Albtraum wieder, als bei mehreren als Suizid getarnten Tötungsdelikten die DNA von Ingo M. sichergestellt wird – der Mörder ihrer kleinen Schwester vor mehr als zwanzig Jahren und zudem für tot geglaubt. Eine entsetzliche Wahrheit tritt zutage an der Altenaer Straße.

Veit M. Etzold, geboren 1973 in Bremen, studierte Anglistik, Kunstgeschichte, Medienwissenschaften und General Management in Oldenburg, London und Barcelona. 2005 promovierte er über den Kinofilm „Matrix“. Neben seinem Studium arbeitete er für Medienkonzerne, Banken und ist heute Hochschullehrer, Unternehmensberater und mit einer Fachärztin für Rechtsmedizin an der Charité in Berlin verheiratet.

Karten für die Lesung im Kammermusiksaal gibt es in Lüdenscheid nur in der Buchhandlung Thalia im Stern Center. Eine telefonische Bestellung ist nicht möglich. Karten sind außerdem zu haben über das Westfälische Literaturbüro in Unna. Wer wissen will, wie wacker sich Hauptkommissarin Vidalis schlängt in ihrem neuen Fall, muss im Vorverkauf 13,90 Euro (ermäßigt 11,90 Euro) bezahlen. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.