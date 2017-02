„Wie hat der das gemacht?“

Lüdenscheid - Eigentlich müsste jedem Gast vorher klar gewesen sein, dass eine Show wie diese die Mitarbeit des Publikums erfordert: Der Mentalist Thorsten Havener war am Donnerstagabend zu Gast im Kulturhaus. Vor voll besetzten Reihen stellte er sein Programm „Der Körpersprache-Code“ vor – auf der Leinwand im hinteren Bühnenbereich übersetzt mit „D3R KÖRP3R5PR4CH3-COD3“

Und so wanderte der gebürtige Saarbrücker, der 1995 französischer Meister im Zaubern war, schon nach wenigen Minuten zum ersten Mal durch die Reihen auf der Suche nach einem „Opfer“.

Glaubte man zunächst, es träfe Larissa in Reihe 2, so war’s am Ende Ralph, der Feuerwehrmann, der dem Mentalisten als Spielpartner diente.

Was er ins Flugzeug schmuggeln würde, wenn er müsste – für Havener war das Erraten der Gegenstände nur ein harmloses Warm-up, beschäftigt er sich doch seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der Körpersprache. Sie sei Ausdruck unserer Gedanken, ließ Havener das Publikum wissen. Und schon traf’s Christine, die er mit einem Kartentrick verblüffte.

Sympathische Erscheinung, frisch gegelte Haare, coole Sprüche – Thorsten Havener verbindet seine bemerkenswerte Beobachtungsgabe mit Entertainment. Doch auch eine Show wie diese ist nur so gut wie die Mitspieler aus dem Publikum. Und so stahl Maschinenbautechniker Stefan dem Mentalisten kurz vor der Pause fast die Show.

Havener macht Kartentricks und Rollenspielchen mit viel Licht und Showeffekten salonfähig. Man nimmt es ihm ab, dass er anhand der Körpersprache die Gedanken seiner Mitspieler errät so, wie der Mentalist daherkommt mit seinem dunklen Anzug und ohne Zweifel mit viel Charisma. Der Mentalist zeigt eine Zaubershow auf einem anderen Niveau. Keine Kaninchen, kein Zylinder, keine bunten Tücher, dafür Tricks mit hohem Unterhaltungswert.

Kathrin und Thorsten standen Pate bei der „Körpersprache der Liebe“, am Ende erwischte es natürlich noch Larissa aus Reihe 2. Die Zugabe entschädigte schließlich für das ein wenig zu lang geratene Zahlenspiel zum Abschluss des regulären Programms: Eine junge Zuschauerin sollte nach eigenem Geschmack eine Zeichnung mit Farbe füllen. Die Weste grün, die Krawatte blau, Brosche, Einstecktuch, Hemd. Und kaum war das Männlein auf dem Papier kunterbunt, riss sich der Mentalist Sakko und Hemd vom Leib und trug darunter exakt die gleichen Farben. Und ließ die Zuschauer zurück mit der Frage: „Wie hat der das gemacht?“