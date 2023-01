Der Schriftsteller und die irre Krankenschwester

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Lea Schnalke und Thomas Wewers sind die Protagonisten der Inszenierung. © Photomanufaktur Rohmann

„Das ist für mich wie so eine Art meditatives Abtauchen, wenn man sich in der Probe nur auf das Stück konzentriert“, sagt Thomas Wewers über seine Rolle des Schriftstellers Paul Sheldon. Seit ein paar Tagen haben er und sein weiblicher Gegenpart Lea Schnalke den Proberaum im Obergeschoss der Alten Schule eingetauscht gegen die Bühne. Am 17. März hat das neue Stück „Misery“ Premiere – eine Bühnenadaption des Romans von Stephen King, der in Deutschland unter dem Titel „Sie“, im Original als „Misery“ bekannt wurde.

Lüdenscheid –Lea Schnalke hat in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert – und ist geblieben, als Co-Regisseurin und für viele andere Projekte. Die ausgebildete Schauspielerin, die eine theaterpädagogische Ausbildung macht, brachte im vergangenen Frühling die Idee der „Misery“ ins (Bühnen)Spiel. „Wie das so ist“, erzählt Wewers von den Anfängen, „man redet darüber, dass eine Freundin der Familie mal die , Misery‘ gespielt hat. Lea wollte die Rolle auch mal spielen. Und dann kommt eins zum anderen.“ Im Juni letzten Jahres begannen im Anschluss an die Beantragung der Aufführungsrechte für zehn Inszenierungen die Proben.

Die Krankenschwester Annie Wilkes rettet den eigenen Lieblingsautor Paul Sheldon aus seinem Autowrack, bringt ihn zu sich nach Hause und will ihn gesund pflegen. Doch im letzten Buch von dessen Romanserie „Misery“ läuft es für Annies geliebte Romanfigur nicht so, wie sich die Krankenschwester das wünscht. Die Liebe für Pauls Schriftstellerei schlägt wahnsinnige, gefährliche Bahnen ein, und Paul beginnt zu ahnen, dass er vielleicht nicht lebend aus der Geschichte heraus kommt.

„Ich kannte den Film, aber ich hab dann auch das Buch gelesen, um ein Gefühl für die Stimmung und die Rolle zu bekommen.

Seit Weihnachten spielen die beiden, unterstützt Vincent Pauls aus dem Off als Stimme des Buster, das Stück durch. Wewers: „Wir hatten auch schon ein bisschen Probepublikum. Das war überrascht, mich mal so in einer ernsthaften Rolle zu sehen.“

Darum geht‘s „Sie“ ist ein 1987 publizierter Roman von Stephen King. 1990 wurde das Buch unter dem Originalbuchtitel „Misery“ von Regisseur Rob Reiner mit Kathy Bates und James Caan verfilmt. Der Film war ein großer Publikumserfolg und brachte Bates einen Oscar ein. King war alkohol- und kokainabhängig und machte sich Gedanken, inwieweit die Sucht sein Schreiben beeinflusst. Er hatte Angst, ohne Drogen nicht mehr schreiben zu können. In „Misery“ sah er seine Abhängigkeit in der Figur Annie Wilkes personifiziert.

Die Zusammenarbeit sei sehr effektiv, „und es macht riesigen Spaß, selbst die Regie zu führen“. Am Mittwoch kommt das entsprechende Licht in das an und für sich düstere Stück. „Ich kannte den Film, aber ich hab dann auch das Buch gelesen, um ein Gefühl für die Stimmung und die Rolle zu bekommen“, freut sich Wewers nun darauf, gemeinsam mit Lea Schnalke als wahnsinnige Krankenschwester auf der Bühne zu stehen. Schon jetzt denken die beiden Protagonisten darüber nach, im Anschluss an die Aufführungen vom Samstag, 17. März bis zum 28. März eine Wiederauflage im Frühjahr 2024 anzustreben.

Tickets für die Inszenierungen sind bereits im Handel. Sie kosten 20 Euro, ermäßigt 15 bzw. acht Euro über eventim-light.