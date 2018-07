„This is a f**king Open Air“: Samstag Livemusik am Bahnhof

Lüdenscheid - Die Bar Lönneberga und „Der Großstadtjunge“ haben für diesen Samstag eine besondere Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Bei „This is a f**king Open Air“ wird es auf dem Sandstrand auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof in der Zeit von 14 bis 22 Uhr rockig statt karibisch – anstelle von DJs werden Live-Musiker wie die Duffboyz, Equa Two und Erkan mit seinen „Plug & Play“ Guitar Heroes auf einer Bühne für Stimmung sorgen.

„Das ist ein ganz anderes Konzept als bisher bei ,End of the Line‘. Wir sind sehr gespannt, wie es ankommt und freuen uns drauf“, sagt Tsilikas. „Es wird gemütlicher, eine Wohnzimmeratmosphäre. Die Bühne ist sehr niedrig und die Musiker sind nah am Publikum“.

Dazu gibt‘s frisch gezapftes Bier, Wein, Burger und Cocktails. Die Afterparty findet im Lönneberga statt. Der Eintritt zum Open-Air kostet 10 Euro, Einlass ist ab 18 Jahren.