Theodor-Heuss-Realschule: Abschluss für 104 Jugendliche 

Ende der Schulzeit

An der Theodor-Heuss-Realschule machten 104 Zehntklässler ihren Abschluss. Festlich gekleidet, feierten sie am Mittwoch mit Eltern und Lehrern eine fröhliche Abschlussfeier.

Für 104 Zehntklässler endet ihre Zeit an der Theodor-Heuss-Realschule. Am Mittwoch feierten sie ihren Abschluss.

Lüdenscheid – Für ihre Zehntklässler rollte die Theodor-Heuss-Realschule (THR) am Mittwoch den roten Teppich aus. Im Beisein ihrer Angehörigen erhielten 104 Jugendliche ihre Abschlusszeugnisse. Alle erreichten einen Schulabschluss. 98 Schüler – darunter 54 mit einem Qualifikationsvermerk und der Zugangsberechtigung zu einer gymnasialen Oberstufe – durften sich über einen Realschulabschluss freuen.

„Und plötzlich ist er da, der Tag, der Moment, an dem wir uns von euch und ihr euch von uns verabschieden“, meinte Schulleiterin Christiane Langs-Blöink mit Blick auf das scheinbar erst kürzlich erlebte Gestern und alle markanten Ereignisse des zurückliegenden Jahres. „Ab heute heißt es: Nie wieder THR!“

+ Aus jeder Klasse zeichnete Schulleiterin Christiane Langs-Blöink zwei Schüler für besonderes Engagement und die besten Zeugnisse der Klasse aus. © Jakob Salzmann

Einen besonderen, „ganz eigenen“ Jahrgang verabschiedete Christiane Langs-Blöink von der Schule. „Ich habe tatsächlich sehr selten erlebt, dass ein Jahrgang so gechillt in die letzte Phase einbiegt“, erklärte sie. Dennoch merke jetzt jeder, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Bleiben würden die Erinnerungen an die Zeit an der THR – mit wechselnden Lehrern oder einem einzigen Klassenlehrer vom Beginn bis zum Ende der Schulzeit. „Doch egal, in welcher Klasse ihr gesessen habt, ob ihr die Schulzeit toll oder blöd fandet: Die Erinnerungen werden euch immer begleiten.“

Neben dem Gelernten würden die Erinnerungen an die Erfahrungen und Begegnungen mit anderen Menschen bleiben. Erlebnisse als Klassengemeinschaft und intime Momente sprach sie an. „Ich würde diese Momente mal Nachhaltigkeit der eigenen, ganz persönlichen Schulzeit nennen.“

Das im Begriff Nachhaltigkeit steckende Wort Halt nahm Christiane Langs-Blöink zum Anlass, auf Menschen einzugehen, die im späteren Leben und schwierigen Situationen Halt geben können. Von „Nachhaltigkeit durch gute Beziehungen und Freundschaften“ war die Rede. Es gebe jedoch auch die Nachhaltigkeit, „die in dir selbst steckt.“ Gemeint waren Leidenschaften, Talente, Träume und selbst gesteckte Ziele. Darüber hinaus sprach die Schulleiterin eine nachhaltige Lebensweise an. „Wir reden hier von einer gesunden Work-Life-Balance.“

Einen bunten Strauß an Nachhaltigkeit gab sie den Schulabgängern mit auf den Weg. „Ihr seid die Gestalter eurer Zukunft und ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede das Potenzial hat, eine nachhaltige Veränderung in seiner und ihrer eigenen Welt und damit in unser aller Welt herbeizuführen.“

Wie in jedem Jahr nahm die Schule die Entlassfeier zum Anlass, besonders engagierte und Schüler mit den besten Zeugnissen der jeweiligen Klasse zu ehren. Aus der Klasse 10a rief die Schulleiterin Finn Luka Bott und Sören Mangels nach vorn. Gleichfalls ausgezeichnet wurden Celine Nicole Kaufmann und Paul Henry Wieghardt (10b), Waleed Haj-Khalaf und Lynette Jablonsky (10c) sowie Selina Fischer und Cedric Mangels (10d).

Warme Worte galten zudem Schulsekretärin Judith Bayerschen, die sich zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet. Über viele Jahre sei sie der Erstkontakt für die Schüler gewesen. Dankesworte richtete zudem die Schülervertretung an Lehrer und Eltern. Mal poetisch mit einem Klavierstück aus dem Film „Die fabelhafte Welt der Amelie“ – von Achtklässlerin Fabienne Schubert gefühlvoll dargeboten – und mal ansteckend fröhlich mit Andreas Bouranis „Auf uns“ der Lehrerband geriet die musikalische Umrahmung der Feier, die nach der Ausgabe der Zeugnisse durch die jeweiligen Klassenlehrer in verschiedenen Räumen in ein geselliges Miteinander mündete. Zum Sektempfang und gemütlichen Ausklang der Feier lud der Förderverein ein.