Zu Gast im Tonstudio: THR-Schüler nehmen CD auf

Lüdenscheid - Die Suche nach originellen Weihnachtsgeschenken kann kurz vor Weihnachten zu einer anstrengenden Angelegenheit werden. Vier Schüler der Theodor-Heuss-Realschule hatten dagegen längst die Idee zu einem sehr persönlichen Weihnachtsgeschenk.

Am Dienstagabend schritten sie gemeinsam mit ihrem Lehrer Cemil Dinç, Toningenieur Cem Dinç sowie Schulsozialarbeiter Dirk Schaefers in den SMP-Studios in der Kulturfabrik Lüdenscheid zu Tat. Florian Sellig und Gian-Luca La Mendola aus der Klasse 10 e sowie Julia Luksch und Selma Kajtazi aus der Klasse 8 d nahmen gemeinsam eine im Studio eingesungene CD mit Weihnachtsliedern auf.

Dabei galt es für die Jugendlichen, sich effektiv mit der neuen Umgebung und der Aufnahmetechnik vertraut zu machen, denn für die Aufnahmen der drei Weihnachtslieder „Stille Nacht“, „O Tannenbaum“ und „Kling Glöckchen“ waren gerade einmal gut zwei Stunden angesetzt.

Arbeit mit Vollprofis

Nicht viel, um die Gesangspartien der vier Jugendlichen, die keine oder nur geringe Gesangserfahrung mitbrachten, ordentlich einzuspielen. Doch Cem Dinç, Geschäftsführer der SMP-Studios, und sein Bruder Cemil Dinç blicken auf eine langjährige Erfahrung in der Musikproduktion zurück und schafften es sehr schnell, brauchbare Ergebnisse mit den jungen Leuten zu produzieren. Nach einer kurzen Probe begann bereits die Aufnahme.

Dabei wurden zunächst die Stimmen der beiden Jungs, danach die der Mädchen aufgenommen und diese dann am Ende zu einer einzigen Aufnahme zusammengefügt. Die Liedtexte wurden für die jeweiligen Sänger im Aufnahmeraum eingeblendet.

Einzigartiges Weihnachtsgeschenk

Dass bei den Aufnahmen auch der eine oder andere Ausreißer entstand, wenn die Jugendlichen während der Aufnahme im Gesang plötzlich leiser wurden oder lachen mussten, ist für Cem Dinç vollkommen normal. „Schließlich handelt es sich ja nicht um Gesangsprofis, und es soll ja auch nicht so rüberkommen“, betonte der Toningenieur.

Mit ihrer CD-Aufnahme haben die Jugendlichen jedenfalls ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk produziert, mit dem nur sie ihre Familie und Freunde beschenken können und das es so kein zweites Mal gibt.