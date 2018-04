Thekentour beginnt in der Altstadt

Lüdenscheid - „Alle sollen Spaß haben!“ Matthias Czech und der Verein Willi & Söhne bleiben ihrer Linie treu: Am Samstag, 28. April, bieten Onkel Willis Söhne und Töchter die nächste Auflage der „Thekentour“, pünktlich zum Beginn der offiziellen Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum – und stilgerecht diesmal nicht auf dem Sternplatz, sondern auf dem Graf-Engelbert-Platz mitten in der Altstadt.

„Dort steht der Container, und dort geht's diesmal um 18.30 Uhr los“, so Czech, „Livemusik gibt's mit Tlakomania, Edy Edwards und anderen.“ Rund 30 Kneipen haben in dieser Nacht zugesagt, Tür und Tour für die Kneipentour zu öffnen. Der Bummel entlang der Theken der Stadt reicht von den Gaststätten an der Hochstraße bis hin zur Kornkammer, an der der Grill angefacht wird. Neu dabei ist die Kneipe „Rübezahl“, ehemals Neue Heimat.

Czech: „Wir freuen uns, dass es diesmal gleich mehrere Aftershow-Partys geben wird. Wie immer kann man sich in den Kneipen die beliebten Ketten erspielen. Zehn davon garantieren freien Eintritt zu den Aftershowpartys.“ Wer eine Kette ergattern will, muss dafür etwas leisten. Was genau, liegt in der Ideenvielfalt der beteiligten Wirte. Während die einen gegen Verkleidung eine Kette ausgeben, muss man in anderen Kneipen lautstark Witze erzählen, Karaoke singen oder Lokalrunden geben.

Erstmalig mit dabei sind bei dieser Tour das Eigenart und der Stock an der Knapper Straße. Inhaber Oliver Straub hat die Formation Startblock für einen Auftritt im Stock verpflichten können, die in Lüdenscheid viele Fans hat. Tlakomania wechselt im Laufe des Abends vom Container auf dem Graf-Engelbert-Platz ins Lönne, in der Altdeutschen Bierstube spielt Strum Out, Edy Edwards singt in Grafs Galerie, bei Dahlmann wird's eine Schlagerparty geben. Eine der Aftershow-Partys findet statt im AJZ an der Altenaer Straße. Dort legt das ehemalige Johnny-Mauser-Team auf zwei Floors Hip-Hop und Electro auf.