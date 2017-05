Thekentour lockt viele Menschen in die Stadt

Lüdenscheid - Ein Schauer zwischendurch störte die Stimmung nicht: Auch die inzwischen dritte Thekentour des Vereins Onkel Willi und Söhne lockte am Samstagabend massenweise Menschen in die Innenstadt.

Die musikalische Einstimmung der beteiligten Bands gab es diesmal auf dem Sternplatz vom Barboza-Container aus – sowohl auf als auch unterm Dach. Zuhörer aller Generationen versammelten sich dort und stimmten sich auf den Abend ein.

Besonderer Clou diesmal: bei Einbruch der Dunkelheit wurden verschiedene Sprüche an umliegenden Gebäude projiziert – zum Beispiel „ich fühle mich so leer“ am ehemaligen Sinn-Leffers-Komplex und einen Aufruf wählen zu gehen. Bis weit in die Nacht waren viele Thekentour-Nomaden von Gasthaus zu Gasthaus unterwegs.