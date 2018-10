6. Thekentour: Liegestütze oder Putzen für eine "Ket"

Lüdenscheid - Bereits zum sechsten Mal ging am Samstag die Theken-Tour, organisiert von Willi & Söhne, an den Start. Der Auftakt konnte sich mehr als sehen lassen: Kurzerhand hatten die Organisatoren die Hochstraße gesperrt und eine mobile Bühne aufgebaut.

Hier startete das „Line-Up“ um 18 Uhr mit den DJs Eule und Fabse. Eine Stunde später spielte dann die Band Strumout in kleiner Besetzung und von einer Gitarre begleitet auf. Später rockte die Formation dann noch die Altdeutsche Bierstube in größerer Besetzung.

Nicht nur die Besucher der Theken-Tour kamen in den Genuss der Live-Musik, die durch Kaboom und den Hip-Hop von Hazefeld in Person von Binio und Basstea komplettiert wurde. Auch die zahlreichen Besucher der Lichtrouten passierten die Party-Zone, um eine der Stationen im Hinterhof der Platten Bulette zu erreichen.

Auch mit einem klaren Statement wartete Willi & Söhne auf. So war an die Bühne eine deutliche Botschaft an alle „Nazis, AFD, Pegida und andere Arschlöcher“ formuliert („Get the Fuck off“).

6. Thekentour in Lüdenscheid und Premiere von the Circle Zur Fotostrecke

Ihrem bewährten Konzept blieben die Macher auch bei der sechsten Auflage treu. Wer in den Genuss der begehrten Ketten kommen wollte, musste dafür etwas tun: 15 Liegestütze gehörten ebenso dazu, wie das Anstimmen eines Liedes oder das Putzen der Theke.

Auch die Lichtrouten wurden in das Spiel integriert. Wer an einem der vier Lichtrouten-Hotspots (Reservistenheim Loher Wäldchen, Hinterhof Platte Bulette, Kochschule Capitol und Humboldt-Villa) ein „Selfie“ machte und dieses auf der Facebook-Seite von Willi & Söhne teilte, bekam ebenfalls eine „Ket“.