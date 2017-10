„Thekentour # 4“: Hochklassige Livemusik bei freiem Eintritt

Lüdenscheid - Nahezu alle Kneipen der Stadt waren dabei: Am Samstag veranstaltete der Verein Willi & Söhne die „Thekentour # 4“ mit Beteiligung von 30 Locations in der ganzen Stadt, alle mit freiem Eintritt und viele mit hochklassiger Livemusik.

Eigentlich sollte es am Nachmittag eine kleine musikalische Einstimmung am Inselhaus geben, doch das Wetter machte den Veranstaltern mit ergiebigen Regengüssen einen Strich durch die Rechnung, sodass dieses kleine Event abgesagt werden musste.

Am Abend, als die eigentliche Thekentour startete, blieb es jedoch zum Glück für die zahlreichen Gäste verhältnismäßig trocken. Auch diesmal hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, nicht nur zu konsumieren, sondern in den einzelnen Kneipen auch etwas zu leisten und sich dafür die begehrten Ketten zu erspielen. Wer am Ende über zehn Ketten verfügte, erhielt freien Eintritt in den beiden Aftershow-Locations Saitensprung und Johnny Mauser.

Viele der Teilnehmer zeigten sich sehr kreativ und gut gelaunt, zum Beispiel die Mädels der Fußball-Damenmannschaft vom LTV 1861, die mit tollen Kostümen von Kneipe zu Kneipe zogen.

Musikalisch hatte die Veranstaltung wieder einiges zu bieten. Im gut besuchten Lönneberga lieferte zum Beispiel die Formation Os Clowntinos relaxte lateinamerikanisch inspirierte Rhythmen, während im Reidemeister der Musiker The Chief aus Bottrop mit Gitarre und rockigen Tönen aufspielte. In Graf’s Galerie brachte der Singer-Songwriter Eddy Edwards vor großem Publikum eigene Stücke zu Gehör. Mit der Combo Echt Steinbach hatte die Gaststätte Dahlmann im Saal ebenfalls eine Original-Band zu bieten. Die Formation aus dem Ruhrgebiet mit Frontmann und Mastermind Peter Steinbach überzeugte die Fans mit einer markanten musikalischen Mischung aus Schlager und Rock sowie deutschen Texten.

Während in der gewohnt proppevollen Altdeutschen Bierstube die Seven Hills Band mit Cover-Stücken aus Rock und Pop aufwartete, überzeugte im Panoptikum in der Humboldt-Straße die Combo Gimme 5 mit Rock-Klassikern wie „Sultans of Swing“, „Suzie Q“ und „Riders On The Storm“. Zu späterer Stunde fand im Eigenart eine Electronic Session statt, und im Bistro Maxim gaben sich die Party Animals die Ehre. Auch an der Knapper Straße und an der Christuskirche war in punkto Livemusik etwas los.

Im Labyrinth war der Musiker Karsten Bauer zu sehen und zu hören, und in den Pilsstuben am Hochhaus spielte vor einer guten Publikumskulisse das Duo Two Feelings auf, das sich aus den beiden Musikern Sarah Redding und Marco Zeisig zusammensetzt. Beide sind auch durch die Band Otherside bekannt, von denen an diesem Abend auch einige Gast-Musiker zu hören waren. Ab 1 Uhr morgens spielte schließlich der Lüdenscheider Gitarrist und Sänger Erkan Besirlioglu bei Burger King im Rahmen eines Late Night Konzertes auf.