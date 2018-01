Theisen nimmt Betrieb nach Brand wieder auf

Als das Feuer in dem Auto ausbrach, schweißte Artur Roskosch (Foto) am Kofferraum dieses Fahrzeugs.

Lüdenscheid - Den Schrecken merkt man Thomas Theisen noch an, doch seine Worte klingen kämpferisch. Nur einen Tag nachdem seine Kfz-Werkstatt infolge eines Brandes schwer beschädigt wurde, betont er: „Es geht weiter. Aufgeben ist jetzt nicht.“ Bereits am Mittwoch nahmen die Mitarbeiter eingeschränkt ihre Arbeit wieder auf.

Das Lächeln wirkt noch etwas gequält und die Hände sind leicht zittrig: Artur Roskosch, Karosserie-Schlosser bei Automobile Theisen, ist der Schock nach dem Brand in der Kfz-Werkstatt anzusehen.

Als das Feuer ausbrach, schweißte er gerade im hinteren Teil des Raumes an einem Fahrzeug. Seiner Aussage nach loderten plötzlich im Kofferraum des Wagens die ersten Flammen auf. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer auf das gesamte Auto aus. „Wie das passieren konnte, weiß ich nicht“, sagt er.

"So habe ich mir das alles nicht vorgestellt"

Sicherheitsvorkehrungen hatte der langjährige Mitarbeiter der Werkstatt an der Straße In der Dönne wohl getroffen: Auf den Sitzen lassen verkohlte Rückstände auf mehrere Feuerschutzdecken schließen.

Kopfschüttelnd steht er am Tag danach mit Thomas Theisen auf einem Berg aus Scherben vor dem ausgebrannten Wrack. „So habe ich mir das alles nicht vorgestellt“, sagt Theisen, der die Werkstatt erst vor eineinhalb Jahren vom Vorbesitzer übernahm. „An dem Betrieb hängt mein Leben.“

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern fing er am Mittwoch mit der Beseitigung der entstandenen Schäden an. Währenddessen montierten an der Hinterseite des Gebäudes Mitarbeiter der Schreinerei Graf Holzplatten vor den geborstenen Fenstern.

Möglichst schnell soll die Arbeit bei Automobile Theisen wieder in vollem Umfang aufgenommen werden. Dafür fehlt momentan vor allem noch der Strom, der bereits innerhalb der kommenden Tage wieder eingeschaltet werden soll.

"Wir erhalten viel Zuspruch"

Bis dahin nutze man einen unbeschädigten Bereich des Betriebs oder weiche in andere Werkstätten aus. „Mehrere Kollegen haben ihre Hilfe zugesagt. Wir erhalten viel Zuspruch.“ Außerdem kümmere sich die Versicherung „hervorragend“ um den Betrieb.

Erleichtert sei Theisen vor allem, dass niemand bei dem Brand verletzt wurde und dass das Feuer nicht auf den restlichen Teil des Gebäudes übergriff. Denn dort stehen unter anderem mehrere Sportwagen. „Die sind für uns unersetzbar.“

Dank an Einsatzkräfte

Ein „riesiges Dankeschön“ sprach er der Feuerwehr und der Polizei aus. Zwar liegt der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich doch ohne die „hervorragende Arbeit der Einsatzkräfte“ wäre es „viel schlimmer gekommen“.