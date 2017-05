N.N.-Theater zeigt „Ich fürchte nichts“

Lüdenscheid - Das N.N. Theater nimmt das Reformationsjubiläum 2017 als kulturgeschichtliches Ereignis von Weltrang zum Anlass, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen.

Eine Kooperation der Evangelischen Kirche im Rheinland und dem N.N. Theater anlässlich des 500. Reformationsjubiläums erbrachte am Ende die Inszenierung „Ich fürchte nichts“. Das Stück gewährt mit den Mitteln des Theaters einen unverstellten Blick von außen auf eine spannende, ereignisreiche, prägende Epoche.

Die Zuschauer nähern sich Luther und seiner Zeit mit Respekt, aber ohne Ehrfurcht, mit einer gehörigen Portion Humor, dem der Biss nicht fremd ist. „Ich fürchte nichts“ eignet sich hervorragend, so heißt es in der Einladung, „um die prägende Wirkung der Reformation in Politik und Gesellschaft in den öffentlichen Raum zu bringen.“

In Lüdenscheid gespielt wird das Werk von George Isherwood am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr. Karten sind zwischen 13 und 18,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr an der Theaterkasse des Kulturhauses zu haben.