Ab Samstag gibt's Tickets an der Theaterkasse 

Am Samstag beginnt der offizielle Kartenvorverkauf für Veranstaltungen bis Ende Oktober an der Theaterkasse.

Lüdenscheid - Ab Samstag sind Eintrittskarten für die Veranstaltungen im Kulturhaus an der Theaterkasse zu haben. Damit beginnt der offizielle Vorverkauf.

Die Abonnenten konnten sich schon in den letzten Tagen mit Tickets eindecken. Auch die passenden Unterlagen sollten mittlerweile bei den Abonnenten angekommen sein. Produktionsassistentin Laura Wieczorek: „Die Hefte sind alle unterwegs.“

Der Ticketkauf über die neue Internetpräsenz ist noch nicht freigeschaltet. Kurzarbeit in den an dem Auftritt mitarbeiteten Firmen machten dem Kulturhausteam in dieser Hinsicht einen Strich durch die Rechnung.

Ausnahmsweise ist die Theaterkasse am Samstag nicht nur von 10 bis 13 Uhr, sondern zusätzlich auch in der Zeit von 16 bis 19 Uhr geöffnet. „Es gibt noch für alle Vorstellungen bis Ende Oktober Karten“, sagt Laura Wieczorek. Weiter ins Jahr schauen könne man noch nicht, da man sich gegebenenfalls mit anderen Corona-Schutzmaßnahmen auseinandersetzen müsse. Ebenso ausnahmsweise gibt es morgen Abend vor dem ersten Meisterkonzert der Spielzeit eine Abendkasse für die „Bratschen des WDR“ (18 Uhr). Um möglichst wenig Menschenschlangen zu bilden, verzichtet man im Kulturhaus derzeit eher auf eine Abendkasse.



Der Poetry Slam „World of Wordcraft“ in der kommenden Woche wird in den großen Saal verlegt, das angekündigte Büffet bei den „Lehman Brothers“ wird nicht stattfinden können. Auf längere Sicht, so Laura Wieczorek, werde der Caterer, die Fleischerei Geier, durchaus wieder Abendessen und Snacks anbieten, möglicherweise dann aber im oberen Bereich im ehemaligen Restaurant.