Wegen Krankheit: Kulturhaus muss Theaterkasse schließen

Lüdenscheid – Die Veranstaltung „Michel aus Lönneberga“ am 26. März im Kulturhaus ist ausverkauft.

Für die nächsten Kindertheaterstücke „Die Hühneroper“ am 5. April und „Am Hafen mit Vogel“ am 8. Mai gibt es noch Karten zu Preisen zwischen 5,50 und acht Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühr an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – noch an der Tageskasse vor der Veranstaltung. An der Tageskasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.

Die Theaterkasse des Kulturhauses bleibt allerdings krankheitsbedingt bis einschließlich 20. März geschlossen und öffnet nur an Veranstaltungstagen eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn für die Abendkasse. Karten für Veranstaltungen können dennoch online auf der Homepage des Kulturhauses und an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden: im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten gegenüber der Theaterkasse, im Klein Oho im Stern Center sowie im Reisebüro Kattwinkel am Rathausplatz 17.