Die Stinkerlinge vom Müllberg

Lüdenscheid - Sie fluchen, sie furzen, sie ernähren sich von allem, das möglichst alt und vergammelt ist – und sie sind der Hit im Kinderzimmer: Erhard Dietls „Olchis“. Am späten Mittwochnachmittag brachte das Ensemble des Theaters auf Tour, immer ein Garant für gute Unterhaltung, die grünen Stinkerlinge auf die Kulturhausbühne.

Mit „Hilfe, die Olchis kommen“ und dem Olchi-Weihnachtsstück hat der Autor und Liedermacher schon zwei erfolgreiche Kindermusicals auf die Bühnen des Landes gebracht.

Mit „Das geheime Olchi-Experiment“ folgte Nummer drei in bewährter Machart, in dem Professor Brausewein (Stefan Senf) ein wirksames Mittel gegen Bauchweh erfinden und damit den Erfinderkongress in Gammelsberg als Sieger verlassen wollte. Immerhin musste er sich dort gegen den unsichtbaren Kanarienvogel und die selbstlaufenden Gummistiefel durchsetzen.

Laut, bunt, schrill und vor allem grün setzte das Ensemble das Stück um den zerstreuten Professor und seine noch schusseligere Assistentin vor einem multifunktionalen Bühnenbild um. Mit feuerroten Wangen verfolgten die kleinen Olchi-Fans im nahezu ausverkauften Kulturhaus, wie der Professor selbst die berühmten Olchi-Hörner und am Ende seine Assistentin bekam.

Wenngleich die Geschichte zum Schluss hin auch ein wenig künstlich in die Länge gezogen schien, so hatten kleine und große Zuschauer bis zum letzten Ton ihren Spaß an dem verrückten Musical um die Grünlinge von der Müllkippe in Schmuddelfingen.