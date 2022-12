Babykorb in einer Männer-WG

Von: Jutta Rudewig

Eine turbulente Komödie: Drei Männer und ein Baby. © Dettmann

Eines Tages steht ein Korb mit einem Baby vor der Tür des schicken Appartements der drei überzeugten Junggesellen Jacques, Michel und Pierre. Das Kind ist angeblich Jacques‘ Tochter Marie. Ihre Mutter Silvia, mittlerweile von ihm getrennt, ist in die USA gereist.

Lüdenscheid - „Drei Männer und ein Baby“ heißt die turbulente Komödie, die am Dienstag, 17. Januar, im Kulturhaus gegeben wird.

Jacques, der ahnungslose Vater, ist gerade auf Geschäftsreise in Asien. Kurzerhand übernehmen Michel und Pierre die Aufgabe der Babysitter und kämpfen mit Fläschchen, Windeln und Schlafliedern.

Die kleine Marie bringt die Herzen der beiden hoffnungslos überforderten Männer schnell zum Schmelzen, und als Jacques nach Hause kommt, ist es um die Ersatzpapas längst geschehen.

So schnell geben sie das Baby nicht mehr her. Und dann ist da noch ein mysteriöses Paket, das nicht nur Ganoven, sondern sogar die Polizei in die Männer-WG lockt.

Das Ensemble des Theaters Thespiskaffen spielt hier mit Klischees. Eintrittskarten gibt es zwischen 13 und 18,50 Euro plus Gebphren an der Theaterkasse.