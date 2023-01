Drei ratlose Männer sorgen für Spaß im MK

Von: Thomas Krumm

Teilen

Das Tournee-Theater Thespiskarren zeigte im Kulturhaus „Drei Männer und ein Baby“. © Krumm

Drei ratlose Männer haben im Kulturhaus für großen Spaß gesorgt: „Was soll denn das bitte sein?“, fragen sich Pierre und Michel zu Beginn der beliebten Komödie „Drei Männer und ein Baby“, die das Theater Thespiskarren zeigte.

Lüdenscheid – In der Tat handelt es sich bei dem fraglichen Objekt um einen Babykorb mit Inhalt, dem Mutter Sylvia (Tina Rottensteiner) einen Brief für den mutmaßlichen Vater beigelegt hat: „Sehr geehrter Jacques! Hier ist die Frucht unserer Lenden.“ Darüber hinaus teilt sie dem amourös sehr aktiven Mann mittleren Alters Details zu ihrer Identität mit: „Ich bin die mit dem Muttermal auf der rechten Hüfte.“ Sie muss für sechs Monate in die USA und kann sich vorläufig nicht um die kleine Marie kümmern. Pilot Jacques (Boris Valentin Jacoby) ist gerade in Thailand, und so bleibt seinen beiden Mitbewohnern Pierre (Heio von Stetten) und Michel (Mathias Herrmann) nichts anderes übrig, als sich nach anfänglichem Sträuben in die ungewollte Rolle als Pflegeväter einzuarbeiten.

Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht.

Schon diese Konstellation freiheitsliebender Männer und eines lautstark seine Bedürfnisse anmeldenden Babys birgt viel Situationskomik. Das Stück schildert Probleme, mit denen noch immer zumeist die Frauen zu kämpfen haben: Extreme berufliche Einschränkungen, Schlafstörungen, Widerwillen gegen die Entsorgung von Körperausscheidungen und die Leitung einer Beschaffungsbehörde für Windeln, Brei und Zubereitungszubehör.

„Ich weiß doch gar nicht, wie man das macht“, stöhnt Michel und arbeitet sich gemeinsam mit Pierre gezwungenermaßen und erfolgreich in seine neue Aufgabe ein.



Als Jacques schließlich zurückkommt, können die Männer den Tag in drei Schichten einteilen und die Früchte ihrer Solidarität und der wachsenden Zuneigung zu Marie einfahren. Die vergnügliche Geschichte, die mit den drei Hauptdarstellern prominent besetzt war, sorgte im gut gefüllten Kulturhaus für beste Unterhaltung.