Publikumsmagnet: Waldbühnen-Event kann doch stattfinden

Im Lüdenscheider Stadtpark

Lüdenscheid - Am Ende hat das Kulturhausteam alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Lüdenscheidern ein sommerliches Wochenende auf der Waldbühne im Stadtpark zu bescheren: Die Vorstellungen „Das kalte Herz“ des Kölner NN-Theaters am Freitag und Samstag jeweils ab 19. 30 Uhr und „Hans im Glück“ des Hessischen Landestheater Marburg am Sonntag, 30. Juni, ab 15.30 Uhr finden auf der Waldbühne statt.