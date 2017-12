Pinocchio-Musical im Kulturhaus

Lüdenscheid - Bereits im 19. Jahrhundert erfand der Italiener Carlo Collodi die Figur des Pinocchio, den der fürsorgliche Geppetto aus einem Holzscheit geschnitzt hat. Die lebenshungrige Wunderpuppe kann zwar sprechen, weiß aber sonst wenig über die Welt und über den Unterschied zwischen Gut und Böse, Fleiß und Bequemlichkeit, Wahrheit und Lüge.

Am Freitag, 5. Januar, kommt „Pinocchio - das Musical“ ab 16 Uhr in das Kulturhaus, präsentiert von den Lüdenscheider Nachrichten – Leser sparen zwei Euro beim Ticketkauf – und dargestellt vom Ensemble des Theaters Liberi. Das Theater schickt Pinocchio, den eigenwilligen Titelhelden, auf den Weg Richtung Menschlichkeit.

Begleitet von der Musik der Komponisten Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker begegnet Pinocchio auf seinem Weg Freund wie Feind. Die treue Grille und die nachsichtige blaue Fee helfen ihm, wenn er auf hinterlistige Gauner trifft und in gefährliche Situationen gerät. Blauäugig und naiv stürzt er sich von einem Abenteuer ins nächste.

Aber als eines Tages sein treu sorgender und liebevoller Vater Geppetto verschwindet, bricht Pinocchio augenblicklich auf, um ihn zu retten. „Die Geschichte erzählt von der Herausforderung des Heranwachsens. Es dauert etwas, bis man sich auf seine eigene Stimme verlassen kann und weiß, wann das Richtige zu tun ist“, verrät Hauptdarsteller Maik Dehnelt.

Kinder erleben, so heißt es seitens der Darsteller, im Kulturhaus eine spannende Reise voller fantastischer Momente. Geeignet sei das Stück für Kinder ab vier Jahre. Der Vorverkauf hat begonnen im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße. Karten kosten zwischen 17 und 22 Euro, gegebenenfalls plus Vorverkaufsgebühr.