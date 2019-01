Theater "Halber Apfel" zeigt" die Traumhochzeit

Lüdenscheid - Die türkischstämmige Familie Öztürk, kreiert von Murat Isboga, kommt wieder nach Lüdenscheid: Am 18. Januar ab 19.30 Uhr zeigt der Autor, Schauspieler und Regisseur mit dem Theater Halber Apfel das Stück „Die Traumhochzeit“ im Kulturhaus – dort, wo es vor gut drei Jahren Premiere gefeiert hat.

„Ich liebe die Deutschen, aber ich heirate sie nicht!“ Dieser Satz, den Autor Murat Isboga Ali Öztürk in den Mund gelegt oder besser geschrieben hat, fasst auf prägnante Weise zusammen, worum es in dem Stück „Die Traumhochzeit“ geht: Alis Sohn Hakan möchte heiraten – aber seine Auserwählte Nina ist eine Deutsche.

Während Freunde und Angehörige das verliebte Paar unterstützen, prallen die Vorurteile der Eltern auf beiden Seiten aufeinander – das ist neben Ali Ninas Mutter Anna. Sie weiß eigentlich nur ganz wenig über Türken, hat aber durch ihren Beruf als Polizistin, bei dem sie es meist mit den negativen Seiten der Menschen, egal welcher Nationalität, zu tun hat, keine guten Erfahrungen mit Türken gemacht. In dem Fall hat Isboga sein Stück passend an die aktuelle Besetzung des Ensembles angepasst: Bei der Uraufführung spielte Christian Michael Donat Ninas Vater.

Zum dritten Mal hat der Lüdenscheider Autor die Familie Öztürk in den Mittelpunkt eines Theaterstücks gestellt, aber um „die Traumhochzeit“ zu verstehen, muss man die beiden ersten Inszenierungen nicht zwingend gesehen haben. Isboga will mit seinen Stücken den Menschen einen Spiegel vorhalten – aber immer mit einer gehörigen Portion Humor.

Murat Isboga weiß ziemlich genau, welche unbegründeten Vorurteile in den Köpfen auf beiden Seiten existieren und welche Hindernisse bei der Integration zu überwinden sind. Der Autor, Regisseur, Schauspieler, Comedian und Theaterpädagoge hat selbst türkische Wurzeln, ist aber im Märkischen Kreis geboren und aufgewachsen und in Lüdenscheid zuhause. Seine Erfahrungen bringt er mitunter deutlich überspitzt aber immer mit einer gehörigen Portion Humor auf den Punkt. Das türkische und das deutsche Publikum liebt seine Stücke gleichermaßen. Mal sitzen mehr deutsche, mal mehr türkische Zuschauer im Saal, mal hält es sich die Waage, berichtet Isboga. Aber auch viele Menschen, deren Wurzeln in anderen Ländern liegen, schauen sich „Stefanie integriert die Öztürks“, „Almanya ich liebe Dich“ oder „Die Traumhochzeit“ an.

Das, was in der „Traumhochzeit“ passiert, ist dabei gar nicht so ungewöhnlich: Hakan wird von seiner Firma in die Türkei geschickt, wo er Studentin Nina während ihres Auslandssemesters trifft. Beide sind gleichermaßen Fremde in Istanbul, das verbindet sie sofort. Als sie nach Hause kommen und ihre Hochzeitspläne kundtun, beginnen trotzdem die völlig überflüssigen Vorurteile in den Köpfen der Eltern zu rotieren. Und so entlarvt Isboga, dass Vater Öztürk und Mutter Stahlschmidt sich viel ähnlicher sind, als sie selbst glauben.

Neben Isboga gehört aus Lüdenscheid derzeit noch Merve Özdemir zum Ensemble der „Traumhochzeit“. Für die 18-Jährige ist es die erste Rolle. Außerdem werden Emre Gök, Cansu Karagöz, Anna Kocaaslan, Aysun Durum und Sadik Özyener auf der Bühne stehen.

Seit der Welturaufführung im November 2015 im Rahmen der Deutsch-türkischen Theatertage, zu denen das Theater „Halber Apfel“ seinerzeit ins Kulturhaus eingeladen hatte, wurde die „Traumhochzeit“ inzwischen rund 50 Mal in verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum gespielt. Nachgefragt werde es oft dort, erklärt Isboga, wo das Publikum die anderen beiden Stücke rund um die Familie Öztürk schon kennt.

"Stefanie integriert die Öztürks“ wird in diesem Jahr zehn Jahre alt – aber die Geschichte um die Probleme bei der Integration in der neuen Heimat ist für manche traditionell geprägte Familien noch genauso aktuell wie bei der Premiere, bedauert Murat Isboga: „Ich wünschte, wir hätten die Probleme nicht. Dann müssten wir das Stück nicht spielen.“

Karten für das Stück „Die Traumhochzeit" am 18. Januar ab 19.30 Uhr im Kulturhaus