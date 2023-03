Ali Öztürk wollte doch nur aus der Parklücke raus

Von: Jutta Rudewig

Im Mai 2022 feierte das Stück im Kulturhaus in Lüdenscheid Premiere. © Björn Othlinghaus

„Wenn wir an die Macht kommen, werden wir nicht nur jeden Flüchtling abschieben, sondern alle Ausländer die dem Gesetz nur annähernd in die Quere kommen. Und es spielt für uns keine Rolle, ob es eine Schlägerei oder ein Raubüberfall ist, oder ob der Ali im Verkehr jemanden umfährt.“ Diesen deutlichen Worten eines Parteisprechers in einer Talkshow misst Ali Öztürk zu viel Wichtigkeit bei. Er gerät in Panik.

Lüdenscheid/Hagen – Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus findet ein Sondergastspiel des Lüdenscheider Theaters Halber Apfel im Theater Hagen statt. Die Schauspieler zeigen am 2. April (Sonntag) ab 16.30 Uhr im Großen Haus das neue Stück von Murat Isboga – „Öztürks – Mein Krampf“, ein brisanter Stoff in unterhaltsamer Verpackung in deutscher Sprache.

Ali Ötztürk ist verwirrt. Was soll er jetzt mit der Deutschen machen, die er soeben angefahren hat? Sie liegt bewusstlos am Boden! Was passiert, wenn sie Anzeige erstattet? „Ich wollte doch nur aus der Parklücke raus, dafür können die mich doch jetzt nicht abschieben?“

Voller Angst nimmt er die Frau mit nach Hause. Sein Plan: „Mit bester türkischer Gastfreundschaft werden wir sie pflegen, ihr deutlich machen, dass wir nette Menschen sind und keinem was Böses wollen. Dann wird es nicht zu einer Anzeige kommen.“ Was die Öztürks aber nicht wissen ist, dass diese Frau bereits an mehreren fremdenfeindlichen Anschlägen beteiligt war.



Premiere im Kulturhaus Lüdenscheid

Das Stück feierte im Mai letzten Jahres seine Premiere im Lüdenscheider Kulturhaus. Im Mittelpunkt der deutschsprachigen Stücke des Ensembles, das auch einige rein türkische Werke im Programm hat, steht die Familie Öztürk, die in Deutschland lebt und sich dort zuhause fühlt. Dennoch stößt hin und wieder deutsche und türkische Kultur aufeinander und sorgt für skurrile Situationen, die die Öztürks jedoch meist mit ihrer entwaffnenden Art gut in den Griff bekommen.

Das aktuelle Stück „Öztürks – Mein Krampf“, das wie immer aus der Feder von Murat Isboga stammt, behandelt auf leichte Art ein schwieriges und kontroverses Thema: den Rechtsradikalismus.

Das Theater Halber Apfel gehe auch in diesem Stück einem ernsten Thema nach, bleibe aber seiner Linie treu und schaffe es, dieses mit viel Witz, Humor und Charme zu präsentieren, heißt es seitens des Theaters Hagen.

Tickets

Karten (und Reservierungen) gibt es an der Theaterkasse in Hagen (dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), per Telefon unter 0 23 31 / 207 32 18 oder online über die Webseite www.theaterhagen.de.