„The Voice“ (Pro7): Zwillinge aus Lüdenscheid verstehen sich ohne Worte

„The Voice“ (Pro7): Zwillinge aus Lüdenscheid heute in den Blind Auditions

Aufregende Tage liegen hinter ihnen, heute sind sie endlich auf Pro7 zu sehen: Zwillinge aus Lüdenscheid haben bei „The Voice of Germany“ ihren großen Auftritt.

Lüdenscheid/NRW – Auf einer großen Bühne stehen, von Millionen von Zuschauern im Fernsehen gesehen werden und einmal vor den A-Promis des deutschen Musikgeschäfts auftreten: Diesen Traum haben sich die Zwillinge Christina und Dionisia (Danai) Gravou aus Lüdenscheid erfüllt. Die 20-jährigen Schwestern sind Kandidatinnen in der diesjährigen Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“.

Nachdem sie jahrelang die Show im Fernsehen verfolgt hatten, sei für die beiden schon immer klar gewesen, dass sie es nach der Schule selbst probieren wollten, erzählt Christina im Gespräch. Im Sommer vergangenen Jahres steckte das Abi dann in der Tasche, und Danai begann eine Ausbildung als Pflegefachfrau im Klinikum Hellersen. Für sie war die Teilnahme bei „The Voice“ eine Überraschung und ein Schock zugleich. Christina hatte sich und ihre Schwester nämlich Anfang des Jahres ohne Danais Wissen bei Pro7 angemeldet. Sie schickte Videomaterial des Duos ein, der Sender meldete sich zurück und Danai wurde am gemeinsamen 20. Geburtstag im Januar von ihrer Schwester überrascht.

Die Zwillinge Christina und Danai Gravou (rechts) aus Lüdenscheid singen bei „The Voice of Germany“. © ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Davon gibt es sogar ein Video. „Ich war komplett geschockt, das kann man richtig sehen“, erzählt Danai. „Und dann habe ich mich natürlich mega gefreut.“ Es folgten weitere Castings, die nicht im Fernsehen gezeigt werden, bis die beiden Gewissheit hatten, dass sie es bis zur ersten offiziellen Runde geschafft haben.



Angefangen, zusammen zu singen, haben Christina und Danai vor sechs Jahren, die Musik begleitet sie aber schon immer. Mit einer spanischen Mutter und einem griechischen Papa sowie vier älteren Geschwistern war die Musik ein ständiger Wegbegleiter. Danai begann mit 14 Jahren mit dem Klavierspielen und brachte sich selbst bei, sich auf dem Instrument zu begleiten. Zum Geburtstag ihrer Mutter traten die beiden zum ersten Mal gemeinsam auf und präsentierten den Song „Das Beste“ von der Band Silbermond.



„The Voice“ (Pro7): Zwillinge aus Lüdenscheid verstehen sich ohne Worte

Obwohl die zweieiigen Zwillinge von sich selbst behaupten, ziemlich verschieden zu sein, verständen sie sich beim Musikmachen ohne Worte. „Dann reicht ein Blick und ich weiß, sie kommt vielleicht gerade nicht so hoch, dann helfe ich aus“, sagt Danai, die die zweite Stimme singt.



In Lüdenscheid und Umgebung sind die Zwillinge bereits als „The ChrisDana Twins“ bekannt, so traten sie an ihrer ehemaligen Schule, der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, gemeinsam auf, bei einer Weihnachtsfeier der Firma Kostal, bei Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen. 2020 waren sie Teil des Heimathelden-Festivals des Duos Breddermann in der Gaststätte Dahlmann. Und nun der Sprung auf die große Bühne.



Die Jury von „The Voice of Germany“: Rea Garvey, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Mark Forster. © Foto: ProSieben/SAT.1/Andre Kowalski

In den Blind Auditions am Donnerstagabend singen die beiden das Lied „This is the life“ von Amy McDonald. „Es ist ein schwieriger Song. Er ist sehr schnell und man hat viel Text“, sagt Christina. Danai ergänzt: „Wir haben den Song verändert und unsere eigene Version daraus gemacht, die zu uns passt.“

„The Voice“ (Pro7): Kommen die Zwillinge aus Lüdenscheid weiter?

Die Aufzeichnungen der ersten drei Runden fanden im März in Berlin statt, ob die Zwillinge überhaupt in den Blind Auditions weitergekommen sind, ist natürlich ein Geheimnis. Aber allein die Erfahrung, in einem TV-Studio sein zu dürfen und viele neue Leute kennenzulernen, sei die Hauptmotivation der beiden gewesen, sich bei der Castingshow zu bewerben. Dazu gehörte der Kontakt zu den anderen Kandidaten, mit denen Danai und Christina immer noch in einer Whatsapp-Gruppe sind.

Obwohl die Teilnehmer in der Show gegeneinander antreten, habe man nie Konkurrenz gespürt, meint Danai. Eher das Gegenteil sei der Fall gewesen. „Alle haben sich gegenseitig unterstützt und waren total nett. Das Besondere ist eben, dass einfach alle unglaublich gut singen können.“ Auch die Coaches haben die beiden kennengelernt. Wie das war?„Total surreal, wenn die vor einem stehen“, sagt Christina. „Man weiß, wie viel die schon erreicht haben und dass die Profis in dem Business sind. Und man kennt ja so Wachsfiguren von Madame Tussauds, aber wenn die dann im gleichen Raum stehen und mit einem reden und man weiß, die sind echt, das ist noch mal etwas anderes.“ Dass ein Silbermond-Song der erste Song war, den sie zusammen gesungen haben und die Frontfrau der Band Stefanie Kloß jetzt in der Jury der Show sitzt, schließt einen Kreis in der noch jungen Karriere der beiden. Und wie ist Jury-Neuzugang Peter Maffay so persönlich? „Totaaal lieb“, schwärmen die Schwestern.



Am Donnerstagabend schaut die gesamte Familie Gravou zu Hause die Show im Fernsehen. Über die Pro7-App können Fans auch auf dem Smartphone für die Schwestern voten und bekommen außerdem Einblicke hinter die Kulissen der Show. Egal, wie das Ergebnis aussehen wird, ob sie nun weiterkommen, gewinnen oder frühzeitig ausscheiden; das Ziel, Berufsmusikerinnen zu werden, haben die Schwestern nicht. „Es ist immer besser, etwas in der Tasche zu haben. Gerade während der Pandemie hat man ja auch gesehen, dass Künstler oft mit nichts dastanden“, sagt Christina, die bald eine Ausbildung zur Logopädin beginnt. Danai fasst ihr Abenteuer „The Voice“ schließlich zusammen: „Das Ziel ist eher, etwas mehr Reichweite zu schaffen und dann dem Hobby noch intensiver nachzugehen. Die Erfahrung ist für uns das Wichtigste.“ - Von Henrike Utsch

