„The Voice“ (Pro7): Lüdenscheider Zwillinge haben es geschafft

Die Lüdenscheiderinnen Christina und Danai Gravou (rechts) wurden bei The Voice in letzter Sekunde von Mark Forster ausgewählt und stehen damit in Runde zwei dieser Casting-Show. © ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Christina und Danai Gravou (The ChrisDana Twins) aus Lüdenscheid sind in der Casting-Show The Voice of Germany auf Pro7 eine Runde weitergekommen. In letzter Sekunde buzzerte Mark Forster und nahm die Schwestern somit in sein Team auf. Davor mussten die beiden mit „ihrem“ Song „This is the life“ von Amy Macdonald rund zwei Minuten alles geben.

Lüdenscheid – „Als sich zuerst keiner umgedreht hat, habe ich schon gedacht, na gut, dann soll es eben nicht sein“, sagt Danai am Donnerstagabend nach der TV-Ausstrahlung ihres Auftritts. Dann war die Freunde natürlich umso größer und Coach Mark sprang spontan mit in den Freudentanz der beiden ein. Nach Klärung der Frage, ob die beiden wirklich „Twins“ seien, witzelte er, die beiden hätten sicher schon im Bauch gemeinsam gesungen.

Konstruktive Kritik kam von Rea Garvey: Trotz beeindruckender Zweistimmigkeit sollten beide an ihren individuellen Stimmen arbeiten. Danai meint im Gespräch dazu: „Da hat er recht. Wir waren sehr aufgeregt, und ich besonders, weil ich zum ersten Mal Parts auch alleine gesungen habe und dann vor so vielen Leuten.“

Mit Mark als Coach sind die beiden nun sehr zufrieden, zumal er vorab bereits in ihrer engeren Auswahl war. Und auch viele Bekannte und Freunde der Schwestern meldeten sich während der Ausstrahlung bei den Schwestern: „Das Handy ist gerade komplett ausgerastet“, sagt Danai.

In den kommenden Wochen geht es für die beiden Schwestern mit der zweiten Runde weiter, den sogenannten „Battles“. Dort werden sie gegen zwei weitere Kandidaten aus ihrem Team antreten. In der Pro7-App können Fans und Interessierte ab jetzt montags und dienstags neue „Challenges“ der Schwestern verfolgen und bis jeweils mittwochs um 12 Uhr für die Schwestern abstimmen. Ihr Ziel ist es, die meisten „Votes“ zu bekommen, denn dann dürfen sie trotz eventuellen Ausscheidens im großen Live-Finale auftreten. - Von Henrike Utsch