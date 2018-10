Thalia: Buchhandlungen kämpfen mit der Digitalisierung

Serie: Gut gekauft?

+ © Czichowski Sabine Geburzky, Filialleiterin von Thalia in Lüdenscheid, sieht ihre Buchhandlung gut gewappnet für das digitale Zeitalter. © Czichowski

Lüdenscheid - In Zeiten von Smartphones, Tablets und E-Books scheint das gebundene Buch immer mehr auf das Abstellgleis zu geraten. Kleine Buchhandlungen sind in Lüdenscheid in den vergangenen Jahren nach und nach von der Bildfläche verschwunden, als Platzhirsch ist einzig Thalia übrig geblieben. Doch auch die beliebte Buchhandlung hat mit der Digitalisierung zu kämpfen.